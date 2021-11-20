 

Серова выписали из больницы после лечения от коронавируса. Его легкие были поражены на 75%

20.11.2021, 15:32, Новости дня
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В публикации отмечается, что легкие 67-летнего певца были поражены на 75% и в ближайшее время ему предстоит реабилитация.

Контекст:

О госпитализации Серова стало известно 9 октября.

Игорь Крутой, долгое время сотрудничавший с певцом, призвал помолиться о Серове и “при возможности поставить свечу за скорейшее выздоровление Сани”.

Александр Серов родился 24 марта 1954 года в Украине, в селе Ковалевка под Николаевом. Строил карьеру в России. В 2004 году получил звание народного артиста РФ. Наиболее известные песни из его репертуара – “Ты меня любишь”, “Как быть”, “Мадонна”, “Я люблю тебя до слез”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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