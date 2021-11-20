 

“Метинвест” в ноябре поставил в больницы трех областей 448 тонн кислорода

20.11.2021, 15:32, Новости дня
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“Кислород сейчас крайне необходим в больницах – от его наличия зависит эффективность лечения больных COVID-19. Чтобы помочь медикам в борьбе за жизни украинцев, предприятия группы “Метинвест” безвозмездно и в необходимом объеме передают больницам Украины жизненно необходимый кислород”, – отметил директор по персоналу и администрации меткомбината “Азовсталь” группы “Метинвест” Иван Голтвенко.

В пресс-службе группы отметили, что, когда два производящих медицинский кислород предприятия в октябре были остановлены на ремонт, “Метинвест” усилил помощь государству в обеспечении больниц кислородом.

“Сегодня группа “Метинвест” бесплатно передает кислород в более 80 медучреждений 14 регионов Украины”, – подчеркивается в сообщении.

Контекст:

Главный врач 4-й городской клинической больницы Киева Татьяна Мостепан рассказала, что абсолютно все пациенты, которые сейчас попадают в больницу с COVID-19, зависят от кислорода. По ее словам, до пандемии потребность больницы составляла 4,5 тонны кислорода в год, сейчас только за одни за сутки учреждение расходует около семи тонн.

По оценке Минздрава, больным COVID-19 сейчас из-за распространения более агрессивного штамма коронавируса SARS-CoV-2 “Дельта” нужно в пять раз больше кислорода, чем во время весенней волны пандемии.

За все время эпидемии в Украине зафиксировано 3,3 млн случаев COVID-19, 80,9 тыс. пациентов умерли.

Президент Украины Владимир Зеленский 15 ноября заявлял, что больницам Украины уже хватает медицинского кислорода. “Мы прошли пик этой волны заболевания – и медицинская система начинает дышать свободнее. У нас достаточно кислорода, чтобы дышать легче было всем заболевшим”, – сказал президент.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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