 

“Барышня легла и просит”. Стужук на пляже выпятила пятую точку в пикантной позе

20.11.2021, 15:32, Новости дня
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На фото блогер позирует в купальнике на пляже, выпятив пятую точку. Снимки она сопроводила размышлениями о том, что она смогла принять себя.

“Я стала открытой, а не зажатой. Я могу спокойно говорить людям о своих чувствах, озвучивать мысли, желания и намерения, я с такой легкостью принимаю всех людей разными. Во мне больше нет осуждения, желания понять того, что я не понимаю (я о каких-то качествах человеческих, не свойственных мне, например). Я просто ищу во всем положительное и не концентрируюсь на негативе”, – пишет Стужук.

В комментариях подписчики поделились похожим опытом, а также оценили снимки блогера.

“Вот это вид”, – написала gayva.n.

“Какой позор. Барышня легла и просит”, – отмечает mitya_i_lyalya_555.

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Публикация от Sofia Stuzhuk (@sofia_stuzhuk)

Контекст:

София Стужук – украинская Instagram-блогер, которая пишет на темы материнства, ухода за собой, отношений с мужчинами, показывает спортивные тренировки. На нее подписано 5,6 млн человек.

Муж Стужук, блогер Дмитрий Стужук умер от COVID-19 в октябре 2020 года. В семье блогеров родилось трое детей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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