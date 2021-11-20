 

В России закрылась последняя фабрика, выпускавшая лапти

20.11.2021, 15:31, Разное
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В Костромской области после восьмимесячного простоя окончательно прекратила работу Чухломская фабрика лаптевых изделий. Это предприятие без привлечения иностранных инвестиций самостоятельно производило обувь из лыка. 

«С глубоким сожалением сообщаем, что в связи с убытками, нанесёнными вследствие распространения коронавирусной инфекции, и последовавшими перебоями в поставках сырья, предприятие с двухсотлетней историей, пережившее две мировые войны, распад Российской империи, СССР и девяностые годы, вынуждено прекратить свою работу. Тем самым, Российская Федерация потеряла очередную отрасль промышленности – лаптеплетение, ведь наше предприятие было последним в стране, занимавшимся изготовлением такой обуви. Всё оборудование и производственные помещения будут выставлены на продажу», – сообщается в пресс-релизе.  

В Минпромторге сообщили, что сожалеют о случившемся, но не могут «спасти Титаник, столкнувшийся с айсбергом», а также отметили, что предприятие стало жертвой некачественного менеджмента со стороны владельцев. В ведомстве успокоили граждан, что лапти из лыка продолжат поступать на российский рынок из соседних государств: Белоруссии, Эстонии и Китая.

Также стало известно, что земельный участок, на котором располагалась Чухломская фабрика лаптевых изделий, передан в аренду на 49 лет корпорации Adidas.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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