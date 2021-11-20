Регулятор из комсомола

Байден выдвинул на должность главы банковского регулятора США выпускницу МГУ Сауле Омарову. Республиканцы ставят ей в вину советское происхождение и членство в ВЛКСМ.

В банковском комитете Сената США прошли обсуждения претендентки на должность главы управления валютного контроля Минфина — 55-летней уроженки Казахстана и выпускницы МГУ Сауле Омаровой. Ее кандидатуру на должность главного политического регулятора национальной банковской системы выдвинул президент США Джо Байден. Подведомственная служба, которую может возглавить уроженка Казахстана, регулирует в том числе и крупные коммерческие банки вроде JPMorgan Chase или Citigroup.

Фото: EPA

Многие члены Республиканской партии настроены резко против назначения Омаровой. В сентябре, когда информация о потенциальном кандидате стала впервые доступна для общественности, свое возражение выразил и банковский сектор. Критики часто делали упор на советское происхождение Омаровой, которое, по их логике, автоматически делает ее приверженцем коммунизма.

Критики Омаровой часто указывают, что в еще в советском МГУ она писала дипломную работу об экономическом анализе Карла Маркса, и на этом основании называют ее марксистской.

В идеях Омаровой действительно есть пугающие для устоявшейся американской системы пункты: передать потребительские банковские сервисы в ведение Федеральной резервной системы США, регулировать бигтех на государственном уровне и не использовать криптовалюту. Все это крупные банки называют не иначе как «национализацией». Сама профессор объясняет свой подход иначе — банковские гиганты выходят за рамки своих финансовых задач и начинают торговать драгоценными металлами и сырьем, а это, по ее мнению, может стать угрозой для государства.

«Сауле Омарова хочет РАЗРУШИТЬ частный банковский сектор, разорить нефтяные и газовые компании и не дает Сенату прочитать ее научную работу об экономической политике Карла Маркса. Тот факт, что Джо Байден даже РАССМАТРИВАЕТ ее кандидатуру — это безумие», — написала в твиттере член Республиканской партии США и активистка, выступающая за свободный оборот оружия Лорен Боберт.

Сегодняшнее заседание Сентата началось с представления кандидатуры Омаровой. Председатель Комитета банковского дела и жилищного строительства Сената, демократ Шеррод Браун описал ее заслуги и перечислил научные работы. Омарова ученый, профессор банковского права Корнельского университета, получила докторскую степень.

Несмотря на квалификацию потенциального кандидата, сенатор Браун отметил, что некоторые члены Республиканской партии выражают сомнение насчет ее назначения.

«Через неделю после официального релиза о назначении Сауле Омаровой на должность The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой намерено подчеркивалось ее советское прошлое:

Сауле Омарова на заседании в Сенате. Скриншот трансляции Fox News / YouTube

учеба в МГУ, стипендия имени Ленина. При этом они проигнорировали тот факт, что в 60-х, 70-х и 80-х практически все в Советском Союзе носило имя Ленина <…>», — сказал сенатор Браун.

Обращаясь в Омаровой сенатор и член Республиканской партии Джон Кеннеди решил подколоть кандидатку и заявил, что «не знает, называть ее «профессором» или «товарищем».

В ответ на это Омарова заверила сенатора, что не придерживается коммунистической идеологии и ничего не может поделать с тем, где ей пришлось родиться.

«Моя семья пострадала от коммунистического режима. Я выросла не зная половину своих родственников. <…> Это моя история и это то, кто я есть. Я приехала в эту страну, и горжусь, что американка. Именно поэтому я здесь сегодня», — пояснила Омарова.

Позже сенатор Кеннеди, читая по бумажке, спросил у женщины, была ли она членом некой группы «юных коммунистов Российской Федерации или ленинского комсомола Российской Федерации».

«Сенатор, вы ссылаетесь на мое членство в молодежной коммунистической организации, когда я росла в Советском Союзе? Я родилась в СССР. Каждый человек в этой стране был членом комсомола. Это было частью обучения в школе. Это было очень много лет назад. И люди выходили из членства в этой группе автоматически по достижении определенного возраста», — ответила Омарова.

Тогда Кеннеди спросил отправляла ли она в комсомол официальное письмо с заявлением о выходе из организации. Омарова так и не смогла объяснить сенатору, что такое комсомол и каким образом люди оказывались в нем.

О кандидатуре Омаровой высказался и другой сенатор.

«Мое сомнение в профессоре Омаровой связано с тем, что она долгое время продвигала идеи, который сама называла “радикальными”», — пояснил член Республиканской партии сенатор Пэт Туми. Именно он стоял во главе кампании против назначения Омаровой на должность.

«Я согласен, что они [ее идеи] радикальны. Но я бы охарактеризовал их как социалистические. Я никогда ранее не видел более радикально кандидата на пост федерального регулятора», — добавил Туми.

Сенатор от Демократической партии Элизабет Уоррен отметила, что противникам Омаровой нечего сказать о профессиональных качествах кандидата. Она назвала кампанию против кандидатуры Омаровой «клеветнической».

«Уолл-стрит чувствует угрозу, и они запустили уродливую персональную атаку на уважаемого человека. Это отвратительно»,

— пояснила сенатор.

Одновременно с заседанием Сената в американских СМИ развернулась кампания по тщательному изучению предложенной президентом кандидатуры. Телеканал Fox News, исторически отдающий предпочтение Республиканской партии, выпустил репортаж о том, как в 1995 году полиция задержала Омарову по обвинению в «мелкой краже» на сумму 214 долларов. Из протокола следует, что она унесла из магазина обувь, носки, два ремня и пару флаконов духов. Тогда 28-летняя и недавно приехавшая в США Омарова сразу созналась в преступлении и попросила о возможности расплатиться.

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Сауле Омарова родилась в Уральске (Казахстан) в 1966 году. Она получила первое образование в МГУ им. Ломоносова, где в 1991 году ей дали возможность поехать учиться в США по обмену.

После учебы Омарова осталась в Америке и продолжила научную деятельность. В 1999 она защитила диссертацию на тему «Политическая экономия нефти в постсоветском Казахстане» в Университете Висконсина и получила докторскую степень. При Джордже Буше-младшем Омарова стала советником Минфина США. В случае избрания на пост главы банковского регулятора уроженка СССР станет первой женщиной в этой должности за 158-летнюю историю управления. Однако сейчас у демократов в Сенате нет большинства, поэтому республиканцы могут выбить из гонки неугодного им кандидата.

Алена Ицкова

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