Дезодорант под макияж и сомнительные угольные маски: опасные бьюти-тренды из Сети

Сегодня мы с помощью Интернета можем научиться чему-либо, даже не выходя из дома. Не важно, о чем именно идет речь – освоить можно и профессиональный уход за кожей, если, конечно же, потратить какое-то время на обучение. Единственная проблема заключается в том, что далеко не вся информация, которую можно найти на просторах Всемирной паутины, одинаково полезна. Нередко можно встретить советы, которые не только не принесут нам пользы, но и могут быть опасны!

Причудливые рецепты красоты

Многие представительницы прекрасного пола обожают практичные и удобные решения. И огромное количество женщин будут счастливы, если им удастся заменить косметический продукт продуктом питания, если можно будет сделать скраб для тела или маску для лица.

Безусловно, в Интернете можно найти массу полезных рецептов и сделать эффективный “пластырь” от черных точек на носу или антицеллюлитное обертывание. Но не меньше и того, что не только не работает, но и может причинить вред! Какие бьюти-тренды опасны, с чем лучше даже не экспериментировать? Расскажем прямо сейчас!

Почему некоторые лайфхаки могут быть вредны?

Дерматологи и визажисты говорят: совершенно не имеет значения, что именно вы наносите на свою кожу – это может быть дерматологически протестированный продукт или средство, которое вы приготовили самостоятельно на своей кухне. И то, и другое может не подойти вам только по той причине, что в составе есть ингредиент, который не подходит вашей коже. Правда, следующие пять бьюти-лайфхаков не стоит применять никому, потому что они буквально разрушат ваш эпидермис и принесут огромный вред вашей красоте и здоровью!

Химический пилинг, приготовленный дома

Косметический химический пилинг – это определенно процедура, которую следует доверить профессионалам! Во время этой процедуры на лицо наносится специальный химический отшелушивающий раствор для удаления омертвевших клеток и улучшения внешнего вида кожи. Существующие методы и составы обычно не причиняют никакого вреда, однако только в том случае, если процедуру проводит специалист.

Если вы решите сделать пилинг дома, вы можете столкнуться с целым рядом неприятных побочных эффектов. Используемые в составе химические вещества способны вызвать аллергическую реакцию, которая может повлиять на ваше сердце или почки. Готовить средство для химического пилинга на своей кухне – плохая затея еще и потому, что у вас может возникнуть анафилактическая реакция. Если вам хочется отшелушить кожу и придать ей более здоровый вид, но к косметологу обращаться не хочется, попробуйте готовый пилинг для домашнего применения: концентрация активных ингредиентов в таких средствах существенно ниже, а значит, они намного безопаснее. Разумеется, при точном соблюдении инструкции.

Отбеливание кожи

Еще одна популярная сегодня косметическая процедура – отбеливание кожи. И многие представительницы прекрасного пола воспринимают эту тенденцию буквально. Лайфхак, который можно часто встретить в Интернете: необходимо использовать специальный отбеливающий крем, который подходит для снятия покраснения, осветления тона кожи и устранения гиперпигментации после прыщей. Хотя это может показаться не опасным, эксперты говорят, что отбеливание кожи – очень рискованная затея. Во время отбеливания увеличивается выработка меланина, который придает коже более темный цвет, поскольку только таким образом ваша кожа может защитить себя от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.

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Кроме того, большинство отбеливающих кремов содержат вредное химическое вещество под названием гидрохинон, которое используется для устранения гиперпигментации и замедления выработки меланина. К сожалению, гидрохинон обладает сильными канцерогенными свойствами и может вызывать потемнение кожи. Именно из-за этих побочных эффектов косметические продукты, содержащие гидрохинон, в настоящее время запрещены во многих странах по всему миру.

Сомнительные угольные маски

Есть составы, которые выглядят на вашей коже как эластичные маски, но даже в этом случае не рекомендуется наносить их на лицо. Наверняка в Интернете вы не раз наталкивались на сообщения о том, как хорошо домашние угольные маски помогают избавляться от черных точек и шелушения. Правда, как говорят эксперты, заключается в том, что такие средства, приготовленные в домашних условиях, не только не решают проблему черных точек, но и становятся причиной сухости и стянутости кожи, раздражений.

Сам по себе активированный уголь не опасен для человеческой кожи, однако другие компоненты, которые как бы приклеивают уголь к ней, вызывают серьезные повреждения. А потому дерматологи рекомендуют использовать только безопасные средства для удаления черных точек и отшелушивания.

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Дезодорант под макияж

Никогда, вы слышите, никогда не наносите на кожу лица в качестве основы дезодорант! Такие быстро распространяющиеся, но глупые бьюти-тренды могут быть очень опасными! Антиперспирант разработан, чтобы свести к минимуму потоотделение подмышек, и вам не нужно наносить его на лицо! Тем не менее, люди начали использовать дезодоранты в качестве праймера, чтобы улучшить стойкость макияжа.

Не очень хорошая идея! Это связано с тем, что если вы нанесете антиперспирант на лицо, ваши поры могут закупориться, что способно привести к появлению черных точек и прыщей. Кроме того, ароматизаторы, используемые в дезодорантах, могут раздражать и вызывать воспаление кожи лица.

Контуринг с помощью солнцезащитного крема

Этот тренд стал популярным в начале лета. Суть его заключается в нанесении солнцезащитных кремов на определенные участки лица, чтобы загар был слегка контурным. Следует отметить, что информацию распространяли довольно популярные блогеры. По их словам, солнцезащитные кремы с SPF-30 и 90 при нанесении на нужные места эффектно влияют на загар, в результате чего на лице появляется естественный контур.

Правда, позднее появились видео, где пятнистые фолловеры показывают результаты… И дерматологи в один голос твердят: во-первых, это не выглядит эстетично, а во-вторых, в долгосрочной перспективе это может даже вызвать рак кожи! Запомните: солнце – не профессиональный визажист, его излучение может быть крайне опасным для вашего здоровья!

Подведем итоги

В настоящее время довольно легко встретить различные советы по уходу за кожей в Интернете, особенно в социальных сетях. Большинство этих советов по красоте распространяются, как вирус, который, по мнению многих, безопасен или его можно попробовать дома. Однако большинство таких лайфхаков по уходу за кожей в лучшем случае неэффективны.

Как видно из приведенных выше примеров, некоторые из них очень опасны для вашего здоровья и красоты. Будьте осторожны и бдительны, пользуйтесь только профессиональными средствами!