Стала известна причина смерти Гаркалина

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20.11.2021, 15:08, Новости дня
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Народный артист РФ Валерий Гаркалин скончался из-за полиорганной недостаточности и септического шока, сообщают СМИ со ссылкой на источники.

На фоне коронавирусной инфекции у актера отказали все органы, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источники в здравоохранении.

Полиорганная недостаточность – общее тяжелое патологическое состояние, возникающее после тяжелой травмы, обострившейся хронической патологии, гнойно-септического заболевания. Она сопровождается функциональной несостоятельностью двух или более систем, играющих важную роль в жизнеобеспечении организма.

Напомним, Валерий Гаркалин умер в субботу в возрасте 67 лет. Он болел коронавирусной инфекцией. Прощание с артистом пройдет 23 ноября.

Ранее сообщалось, что у Гаркалина якобы почти полностью поражены легкие. Также СМИ писали, что актера якобы ввели в состояние искусственной комы.

Актера госпитализировали с коронавирусом в больницу в Коммунарке. Его перевели в реанимацию, его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.



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