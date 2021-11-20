 

Ольга Бузова рассказала о предательстве со стороны МХАТа

20.11.2021, 14:44, Разное
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Ольга Бузова пояснила о том, как ее предало руководство МХАХа. На сцену театра она вышла дважды в спектакле «Чудесный грузин». Не так давно культурное учреждение расторгло с ней контракт.
На сцене МХАТ имени Горького Ольга Бузова дебютировала в июне. Играть в театре ее пригасил худрук Эдуард Бояков. При этом далеко не все оценили его решение. Множество критиков и профессиональных актеров заявили, что Бузовой не место в МХАТе, который имеет многолетнюю историю.

Вчера Ольга Бузова посетила день рождение телеканала «Муз-ТВ». Она пообщалась с журналистами и рассказала, что 2021 год отнял у нее множество сил. Сейчас знаменитость приближается к состоянию, когда ничего не хочется делать. На протяжении года экс-ведущая «Дома-2» работала практически без перерыва.

Бузова очень долго готовилась к сольному концерту, который в итоге пришлось перенести из-за ситуации с распространением коронавируса. Она была втянута в скандал с Дмитрием Губерниевым на канале «Матч-ТВ». Теперь новое руководство МХАТа отказывается выплачивать ей заработную плату, положенную за два выхода на сцену в спектакле.

Бузова пережила ужасный стресс, она очень долго плакала по ночам. Артистка не скрывает, что под конец года произошло очень много неприятных моментов.

К слову, не самым лучшим у Бузовой было и начало года. В январе она рассталась с блогером Давидом Манукяном после полутора лет отношений, пишет портал «Глобал.МСК».



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