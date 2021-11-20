 

“Сведет с ума каждого”. Блогер Пустовит крупным планом показала ягодицы и промежность

20.11.2021, 14:38, Новости дня
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На снимке Пустовит крупным планом показала ягодицы сбоку.

“Сведет с ума каждого”, – прокомментировала alina_petrenko2020.

“Это мама двоих детей? Супер!” – добавил sobkov_v_v.

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Публикация от САША БО (@sashaabo)

В другом посте блогер поделилась еще несколькими снимками, но уже в полный рост.

“Фото на рассвете – это кайф”, – подписала она пост.

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Публикация от САША БО (@sashaabo)

Контекст:

Пустовит родилась в 1995 году в Чорткове Тернопольской области. Свой блог она ведет с 2006 года, на нее подписаны 1,9 млн человек. Пустовит – обладательница титула Influencer #1 in Ukraine по версии Cosmopolitan.

У Пустовит двое детей – Данила (2016) и Евгений (2018). В этом году она развелась с супругом Игорем Пустовитом, с которым была в браке с 2015 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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