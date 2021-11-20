 

Украинских правозащитников Лисянского и Ястребову депортировали из Грузии

20.11.2021, 14:38, Новости дня
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Она отметила, что они прилетели в Тбилиси, чтобы организовать одиночные пикеты под тюрьмой, где тогда находился экс-президент Грузии, гражданин Украины Михаил Саакашвили, и возле особняка председателя партии “Грузинская мечта – демократическая Грузия” Бидзины Иванишвили, “который фактически является смотрящим от РФ над Грузией”.

По ее словам, по прилету украинцев сразу задержали представители грузинских спецслужб, забрали документы и допросили, после чего 3,5 часа держали в неведении. Затем их посадили на самолет и отправили в Украину.

“Грузинский режим сейчас – это филиал ФСБ РФ. Когда я разговаривала с работниками авиакомпании SkyUp, они мне сообщили, что в последний месяц с каждого рейса компании из Киева в Тбилиси депортируют по три-четыре гражданина Украины. В документах причину депортации нам не сообщили. А грузинские спецслужбы забрали у меня чемодан и не вернули”, – написала Ястребова. 

https://www.facebook.com/vera.iastrebova/posts/6423673811041276

Контекст:

27 октября днем, но в Грузию также не пропустили основателя издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона. Журналисту объявили, что въезд в Грузию ему запрещен. Причин произошедшего ему не объяснили. Гордон хотел встретиться с Саакашвили в тюрьме, о чем предупреждал МИД Украины.

Организация “Репортеры без границ” призвала правительство Грузии объяснить, почему Гордона не пустили в страну.

Саакашвили 28 октября назвал эту ситуацию черным пятном для Грузии. 

Кроме Гордона, в Грузию в последние дни не пустили главу офиса Саакашвили в Украине Марию Барабаш, украинского адвоката экс-президента Евгения Грушовца, а также украинского волонтера Павла Кашчука. 

Бывший заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе считает, что грузинские власти “просто отправляют обратно почти всех мужчин из Украины, боятся, что, может, кто-нибудь едет поддерживать Саакашвили”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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