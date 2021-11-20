Верблюжье пальто и мокасины. Тренды зимы, которым француженки уже следуют
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В мире моды наблюдается интересная тенденция: сначала вещь становится популярной в Париже, а потом и во всех других городах и странах. Парижанки считаются главными модницами планеты. Они тонко чувствуют моду, но при этом не изменяют своему стилю. В нашей статье мы расскажем о 4 модных тенденциях этой зимы, которые уже стали популярны среди француженок.
Лоферы
Многие современные леди предпочитают объемные ботинки. Француженки тоже носят такую обувь. Но они также с удовольствием вводят в свои образы удобные и практичные лоферы.
Конечно, лоферы подходят для модниц, которые живут в регионах с мягким климатом. Также вы можете использовать эту модель в качестве сменной обуви на работе.
Француженки предпочитают носить лоферы с укороченными брюками, открывающими щиколотку.
Объемная верхняя одежда
Зачастую пальто из верблюжьей шерсти не отличаются широким выбором расцветок. Теплые коричнево-карамельные тона, а также черно-белая гамма – это незаменимая база для зимнего капсульного гардероба.
Однако француженки предпочитают коричневые пальто с необычными изюминками. Такой изюминкой может послужить материал. Французские модницы облюбовали коричневые пальто из искусственной овчины.
Такая верхняя одежда очень фактурная. Ее можно носить как с базовыми вещами, так и с декорированной одеждой.
Жакеты с поясом
Постепенно французские модницы отходят от тотального оверсайза и переключаются на вещи по фигуре.
Последний тренд – это облегающий жакет длиной до середины бедра и выше. Дополнительно можно подчеркнуть талию с помощью пояса.
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Носите приталенный жакет с джинсами прямого кроя или расклешенными.
Шакет
Шакет по своей сути – это жакет рубашечного кроя. Он теплый, просторный и практичный.
Конечно, шакет не всегда ассоциируется именно с французским стилем, но в Париже вы без труда увидите женщин, которые носят эту вещь.
В этом сезоне француженки носят шакеты в бежевой гамме.
В моде и модели с принтами. Особенно популярна пестрая клетка.
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