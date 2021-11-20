В Латвии запланировали совместные учения стран НАТО и Балтии «Winter Shield 2021»

Военные учения «Winter Shield 2021» с участием вооруженных сил Латвии, Литвы и расположенной в Латвии боевой группы НАТО пройдут с 22 ноября по 4 декабря на полигоне Адажи под Ригой, сообщают местные СМИ.

Новостное агентство LETA сообщило со ссылкой на министерство обороны Латвии, что «с 22 ноября по 4 декабря на полигоне Адажи состоятся ежегодные международные военные учения «Winter Shield 2021» для тренировки и совершенствования боевых возможностей объединений, а также взаимного сотрудничества и сплоченности вооруженных сил для обеспечения защиты Балтийского региона», передает РИА «Новости».

В маневрах примут участие солдаты из механизированной пехотной бригады сухопутных войск, Земессардзе, Вооруженных сил Литвы, боевой группы расширенного присутствия НАТО в Латвии и солдаты под командованием вооруженных сил США в Европе.

«Многонациональную боевую группу в Латвии возглавляет Канада, в нее входят более 1,5 тыс. военнослужащих из Албании, Чехии, Италии, Исландии, Канады, Черногории, Польши, Словакии, Словении и Испании, которые в ротационном порядке выполняют служебные обязанности в Латвии», – цитирует LETA пресс-релиз министерства обороны Латвии.

Ранее Украина решила впервые участвовать в учениях НАТО Dynamic Move.