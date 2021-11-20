В Барнауле несанкционированные митинги сторонников и противников Риттенхауса переросли в массовые беспорядки

В Барнауле несанкционированные митинги сторонников и противников американца Кайла Риттенхауса, начавшиеся утром 20 ноября, ко второй половине дня переросли в массовые беспорядки – в центре города и прилегающих микрорайонах идут драки, слышны звуки выстрелов, горят несколько зданий.

Конфликт начался после того, как присяжные полностью оправдали американца. В Барнаул эта новость пришла глубокой ночью, а первые группы недовольных начали появляться к утру. Горожане вышли с самодельными плакатами с надписями “Правосудие или цирк?”, “Убийцу к ответу”, “Антифа lives matter”. На месте митингов и шествий быстро появилась полиция, которая из мегафонов уговаривала протестующих разойтись. Ситуация сильно осложнилась к полудню, когда на улицы подтянулись и сторонники Риттенхауса – они выступают за то, что самооборона не может быть преступлением, а также указывают на криминальный характер действий антифа в Кеноше и других городах США.

В настоящий момент часть антифа укрылись в магазине соевых продуктов “Веган Джек”, в то время как их оппоненты ездят на “Ниве”-пикапе и ведут стрельбу по протестующим из закреплённого в кузове травматического пулемёта, в них в свою очередь бросают камнями. Были подожжены книжный магазин “Пётр Столыпин”, торгующий в том числе монархистской литературой, и мемориальная штаб-квартира общества “Память”. Связь в городе отключена или глушится, источники BBC в администрации Барнаула сообщили о подготовке ввода масштабных сил Росгвардии.

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