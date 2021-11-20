Welt – всему виной антипрививочники — канцлер Австрии объявил о введении всеобщего локдауна и обязательной вакцинации

Федеральный канцлер Австрии Александр Шалленберг объявил о введении в стране общенационального локдауна, пишет Welt. Ограничения коснутся всех жителей Австрии: как привитых, так и непривитых. Кроме того, с февраля 2022 года в стране, вероятно, будет введена всеобщая вакцинация. Как заявил канцлер, столь радикальный шаг обусловлен тем, что правительству не удалось убедить граждан в необходимости сделать прививку на добровольной основе, а также подстрекательскими действиями антипрививочников.

В соседней Австрии с понедельника вводится общенациональный локдаун для всех, независимо от того, вакцинированы они или нет. Его результаты планируется проанализировать через 10 дней, после чего он может быть продлён ещё на 10. Для непривитых ограничения продолжат действовать и по истечении 20-дневного срока. Кроме того, в феврале 2022 года в Австрии будет введена обязательная вакцинация. Об этом заявил канцлер.

АЛЕКСАНДР ШАЛЛЕНБЕРГ, федеральный канцлер Австрии: Возможно, я и мои коллеги слишком долгое время исходили из того, что жителей Австрии удастся убедить вакцинироваться добровольно, убедить в том, что они делают это для собственной защиты, для защиты своих сограждан, своих близких, друзей и коллег.

Но мы должны смотреть правде в глаза. В нашей стране слишком много политических сил, которые яростно, массово и открыто этому сопротивляются. И это безответственно. Фактически это покушение на нашу систему здравоохранения. И из-за подстрекательства этих радикальных противников вакцинации и надуманных фейковых новостей слишком многие из нас, к сожалению, не сделали прививку. Последствиями стали переполненные отделения интенсивной терапии и неимоверные человеческие страдания. Никто из нас не может этого хотеть.

Поэтому вчера мы пришли к очень сложному решению — немедленно начать подготовку к общенациональной обязательной вакцинации. Эта мера должна начать действовать уже с 1 февраля следующего 2022 года.

Значительное повышение уровня вакцинации — я думаю, мы все согласны — это наш единственный способ окончательно выбраться из этого порочного круга волн вируса и дискуссий о локдаунах. Нам не нужна пятая, шестая или седьмая волна. Мы больше не хотим продолжать обсуждения весной следующего года.

Да, мы должны принять во внимание, что вирус не уйдёт, он останется. Мы должны научиться с ним справляться. Мы справимся с ним с помощью вакцинации — это наш билет на выход, это то, что действительно сможет преломить наступление грядущих волн.

Дата выхода в эфир 19 ноября 2021 года.