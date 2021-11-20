Fox News – «удар под дых» — рейтинг Байдена обновил антирекорд

Рейтинг Джо Байдена «продолжает двигаться не в том направлении»: согласно свежему соцопросу Квиннипэкского университета, он составил 36%, что является самым низким результатом с момента инаугурации президента, передаёт Fox News. По данным канала, на уровне поддержки Байдена в последние месяцы сильно сказался быстрый рост потребительских цен, который начался в стране летом.



Reuters

Рейтинг президента США Джо Байдена опустился до отметки 36%, а его антирейтинг составил 53%, пишет Fox News со ссылкой на обнародованное в четверг исследование общественного мнения, проведённое Квиннипэкским университетом. Как подчёркивается в материале на сайте канала, уровень общественной поддержки Байдена впервые достиг настолько низких показателей в опросах университета с момента его вступления в должность.

Как и ожидалось, новый опрос показал, что отношение к главе государства сильно зависит от политических предпочтений респондентов: если среди сторонников Демократической партии его работу положительно оценивают 87%, а отрицательно — 7%, то среди республиканцев это соотношение составило 4% к 94%, а среди так называемых независимых избирателей — 29% к 56%.

По данным Fox News, другие соцопросы вместе с тем показывают, что Байден может рассчитывать на несколько более широкую поддержку граждан: так, согласно общенациональному исследованию Школы права при Университете имени Маркетта, также опубликованному в четверг, его рейтинг составляет 49% при антирейтинге 51%, а последние опросы, организованные ресурсом Real Clear Politics, дают президенту рейтинг 41% при антирейтинге 53%.

Как отмечается в материале Fox, в последнем исследовании Квиннипэкского университета Байдену также были присуждены рекордно низкие оценки по четырём ключевым направлениям политики — борьбе с пандемией коронавируса (в этом плане работу президента положительно оценили 45%, а отрицательно — 50%), проблеме климатических изменений (41% против 48%), а также решению экономических (34% и 59%) и внешнеполитических (33% и 55%) проблем.

«Показатели у президента сейчас тревожные, пусть они и несколько лучше, чем были у Дональда Трампа на том же этапе президентства, — прокомментировал результаты исследования в интервью Fox News социолог Квиннипэкского универститета. — Прежде всего беспокойство вызывает то, что общий уровень «удовлетворённости» его работой рекордно снизился, притом что 50 процентов респондентов говорят, что им «сильно неудовлетворены». Это настоящий удар под дых, а к тому же уровень поддержки его экономической политики потерял с 6 октября 5 процентных пунктов».

Как напоминает обозреватель Fox, в первые полгода президентства Байдена его рейтинг колебался в районе 50-55%, но в августе стал резко снижаться в связи с крайне неудачной организацией вывода американских войск из Афганистана, вспышкой заболеваемости коронавирусной инфекцией в США из-за распространения штамма коронавируса «дельта» и ростом нелегальной миграции на южной границе страны. А летом у публики появилась ещё одна претензия к главе государства в виде резкого роста потребительских цен, подчёркивает автор.

По информации Fox, в исследовании Квиннипэкского университета приняли участие 1376 совершеннолетних респондентов со всей страны. Статистическая погрешность опроса составляет 2,6 п.п.