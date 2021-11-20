 

NASA тестирует близнеца марсохода Perseverance

20.11.2021, 13:44, Новости дня
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Optimism (сокращение от Operational Perseverance Twin) – двойник марсохода Perseverance, который исследует кратер Джезеро на Марсе. Его задача – оценить риск потенциальных опасностей для Perseverance при вождении на поверхности Марса.

Для этого будет проведен ряд тестов на площадке Mars Yard в Южной Калифорнии, которая имитирует марсианскую поверхность. Она усыпана валунами, что позволяет проверить умение перемещаться по неровностям.

Также проверяется способность преодолевать разнообразные подъемы и спуски. 

Кроме того, протестируют и приборы для бурения, которые на месте назначения будут высверливать образцы из валунов в поиске признаков древней микробной жизни.

Контекст:

Марсоход NASA Perseverance (“Настойчивость”) покинул Землю 30 июля 2020 года. 18 февраля 2021 года он успешно сел на поверхность Марса.

Аппарат прислал на Землю фотографии Красной планеты, в том числе цветные, и аудиозаписи с поверхности планеты. В сентябре он впервые успешно взял образцы марсианского грунта.

Ключевой целью миссии Perseverance на Марсе является астробиология, включая поиск признаков древней микробной жизни. Марсоход будет исследовать геологию планеты и климат, проложит путь для изучения Красной планеты людьми и станет первой миссией по сбору и хранению марсианских камней и реголита.

Позднее NASA в сотрудничестве с Европейским космическим агентством отправит космический корабль на Марс, чтобы собрать запечатанные образцы с поверхности и вернуть их на Землю для углубленного анализа.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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