 

“Остановись, королева, ты убьешь меня”. Кристина Агилера засветила грудь в глубоком декольте

20.11.2021, 13:44, Новости дня
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“Отлично посвятили время самому достойному человеку года Рубену Блейдсу! Не могу дождаться, чтобы продолжить празднование сегодня вечером”, – подписала она публикацию, упомянув в ней латинскую премию “Грэмми”, а также панамского музыканта, актера и политика Рубена Блейдса, чей альбом SALSWING! получил на церемонии награду как лучший альбом года.

Подписчики оценили образ 40-летней певицы и поставили под публикацией больше 200 тыс. лайков.

“Остановись, королева, ты убьешь меня”, – прокомментировал фото theolivo.

“Просто Латинтина”, – написал paulrivas88.

“Дива”, – оставила коммент limalua214.

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Публикация от Christina Aguilera (@xtina)

Контекст:

Кристина Агилера родилась 18 декабря 1980 года. Она обладательница шести премий “Грэмми” и одной “Латинской Грэмми”. Награждена Государственным департаментом США за вклад в участие в борьбе с голодом. Является послом Всемирной продовольственной программы и ООН.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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