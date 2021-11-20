 

Соловьев о панике Зеленского из-за России: Он не знает, что делать дальше

20.11.2021, 13:36, Разное
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Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров появился в студии программы “Вечер с Владимиром Соловьевым”, где высказал свое мнение по поводу происходящего на Украине и, в частности, в офисе президента. По словам экс-парламентария, в Киеве долгие годы питают иллюзии, что Россия пойдет на уступки. Мол, украинские власти надеялись, что Запад заставит Москву пересмотреть Минские соглашения, но этого так и не произошло.

Выслушав
Килинкарова, Соловьев добавил, что сейчас Зеленский паникует, ведь переписать принятые несколько лет назад в столице Белоруссии документы ему не удается. Привлечь к этому процессу американских партнеров Киев тоже не смог, отметил журналист. “Что делать дальше, он (президент Украины – Прим. ред.) не знает и не понимает”, – считает ведущий политического шоу.

Напомним, на днях глава МИД России Сергей Лавров заявил, что переговоры с Украиной могут произойти только после того, как Киев выполнит Минские соглашения: в частности, примет особый статус Донбасса, согласованный с Луганском и Донецком, и закрепит его в Конституции.

Ранее “Дни.ру” писали, что жители Донецкой Народной Республики подали иски в несколько международных инстанций. Они призывают обратить внимание на военные преступления, которые совершили украинские военные в Донбассе за семь лет.



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