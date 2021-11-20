Жителя Омска оштрафовали на 350 тысяч рублей по делу об «оправдании терроризма»
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…за комментарий об убийстве во Франции учителя Самюэля Пати.
Суд в Омской области оштрафовал 46-летнего жителя поселка Лузино Михаила Малышева на 350 тысяч рублей по делу о публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Омской области.
По версии следователей, в ноябре 2020 года гражданин в новостной ленте сообщества в соцсети разместил комментарий, «содержащий публичное оправдание действий террориста, в результате которых во Франции погиб преподаватель колледжа».
Речь идет о 47-летнем учителе географии и истории Самюэле Пати, которого убили в октябре 2020 года в городе Конфлан-Сент-Онорин под Парижем. Поводом стало то, что педагог, рассказывая своим ученикам о свободе слова, показал карикатуру на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo.
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Убийство, по данным французских правоохранителей, совершил 18-летний Абдулах Анзаров. Он отрезал преподавателю голову, а фотографию с места преступления выложил в свой твиттер, сопроводив публикацию угрозами в адрес президента Франции Эмманюэля Макрона и других «неверных».
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При задержании убийцу застрелили полицейские, которые нашли у юноши документы: оказалось, что он родился в Москве, а его аккаунт в соцсетях указывает на чеченское происхождение. У него был статус беженца, он в течение 12 лет жил во Франции, куда переехал вместе с семьей.
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Источник: Новая газета
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