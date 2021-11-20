 

Как умерла бабуня? – Личное мнение

20.11.2021, 13:32, Разное
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На уходящей неделе Наталья Водянова рассказала, как умерла бабуня. История одновременно возвышенная и трагическая.


Фото: Соцсети

Всё началось с того, что Наташе позвонил дядя Славочка и дал понять, что у него есть сомнения — доживёт ли бабуня до дня рождения?

Наталье никуда не было нужно, а потому она немедленно приняла волевое решение лететь в Нижний Новгород.

Я не могу сама продолжать — слёзы наворачиваются. Давайте лучше обо всём расскажет сама Наташа:

Лежающую бабунечку уложили во главе стола. Наталья вызвала маникюр.

Такой торжественный семейный ужин закончился утром плохо. Бабунечку вырвало. Наталья села читать отходную молитву. Бабуня прислушалась — Водянова стала читать громче.

К концу чтения бабунечка умерла. Пошёл снег. Наталья пошла на кладбище.

https://t.me/lenamiro/10228

Некоторые называют это новой искренностью. Сто тысяч лайков, десять тысяч комментариев. Прогрессивная общественность одобряет.

Как вам?

Источник: Лена Миро



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