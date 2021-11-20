Как умерла бабуня? – Личное мнение
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На уходящей неделе Наталья Водянова рассказала, как умерла бабуня. История одновременно возвышенная и трагическая.
Фото: Соцсети
Всё началось с того, что Наташе позвонил дядя Славочка и дал понять, что у него есть сомнения — доживёт ли бабуня до дня рождения?
Наталье никуда не было нужно, а потому она немедленно приняла волевое решение лететь в Нижний Новгород.
Я не могу сама продолжать — слёзы наворачиваются. Давайте лучше обо всём расскажет сама Наташа:
Лежающую бабунечку уложили во главе стола. Наталья вызвала маникюр.
Такой торжественный семейный ужин закончился утром плохо. Бабунечку вырвало. Наталья села читать отходную молитву. Бабуня прислушалась — Водянова стала читать громче.
К концу чтения бабунечка умерла. Пошёл снег. Наталья пошла на кладбище.
https://t.me/lenamiro/10228
Некоторые называют это новой искренностью. Сто тысяч лайков, десять тысяч комментариев. Прогрессивная общественность одобряет.
Как вам?
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Источник: Лена Миро
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