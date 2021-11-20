В США нашли мертвым одного из самых разыскиваемых беглых преступников

Тело 70-летнего Фредерика Сесила Маклина обнаружили в доме в Южной Каролине, он был одним из самых разыскиваемых беглецов в Соединенных Штатах, его обвиняли в насилии над детьми.

Маклин умер естественной смертью еще в июле, однако его тело обнаружили лишь в ноябре, когда позвонивший в службу спасения попросил проверить дом соседа, которого давно не видели. Маклин был опознан после проведения судебно-медицинской экспертизы, передает «Российская газета».

Выяснилось, что он жил в этом доме 15 лет под именем Джеймса Фитцджеральда, передает Fox News.

Отмечается, что он имел «многочисленные псевдонимы», а также некоторое время жил в других штатах, где теперь могут быть обнаружены новые его жертвы. Следователи выясняют, были ли у подозреваемого сообщники и кто помог ему получить фальшивые документы.

«Обнаружение тела знаменует конец розыску, но расследование продолжается», – сообщил директор Службы маршалов США Рональд Дэвис.

«Мы надеемся, что смерть Маклина принесет некоторое облегчение жертвам и их семьям, особенно зная, что он никогда не сможет причинить вред другому ребенку», – сказал маршал США Стив Стаффорд из Южного округа Калифорнии.

Мужчину впервые объявили в розыск в Сан-Диего 16 лет назад по нескольким обвинениям в сексуальном насилии над ребенком. С 2006 года он находился в списке 15 самых разыскиваемых лиц Службы приставов США.

Напомним, в марте в Барселоне задержали одного из самых разыскиваемых боссов мафии «Ндрангета».