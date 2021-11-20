 

Названы лучшие продукты для похудения

20.11.2021, 13:00, Разное
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Эксперты назвали лучшие продукты для похудения. По их словам, их можно купить в обычном супермаркете по приемлемой цене.
Доктор медицинских наук Мониш Бханоте рассказала, что лучшим продуктом в этом вопросе является авокадо. Плод богат витаминами, клетчаткой, но в его составе низкое содержание углеводов. Также авокадо насыщает организм олеиновой кислотой с мононасыщенными жирами. Последняя играет ключевую роль в защите организма от болезней и для уменьшения воспалений. Включение авокадо в ежедневный рацион позволяет снижать уровень плохого холестерина, повышать чувствительность к инсулину, контролировать аппетит и увеличивать скорость сжигания жировых отложений.

Диетолог Линелл Росс назвала следующим полезным продуктом вишню, которая богата питательными веществами – калием, медью, марганцем, витамином С. Кислые плоды помогают лучше спать, что положительно сказывается на процессе похудения. Также вишня уменьшает болевые ощущения в суставах, что позволяет больше заниматься спортом, следовательно – быстрее худеть.

Многие эксперты отмечают пользу лососевых сортов рыб, которые насыщают организм омега-3. Если же человек не любит рыбу, то стоит замочить ее в молоке на 20 минут для уменьшения характерного привкуса, или добавить лимонный сок – для устранения рыбного запаха и вкуса.

Следующим продуктом названы орехи. По словам ученой Кэтрин Брукинг, ежедневное употребление орехов способствует похудению, защищает от различных недугов, нормализует артериальное давление. Самыми полезными станут фисташки, которые также богаты белком, поэтому идеально подходят для вегетарианцев.

Доктор медицинских наук Лиза Янг рекомендует употреблять и зелень, так как она позволяет длительное время не испытывать голода. Полезными станут и крестоцветные овощи – брокколи, краснокочанная и цветная капуста, а также яблоки, которые могут стать идеальной заменой десертам и сладостям.

Источник: rg.ru



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