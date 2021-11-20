Водители заблокировали трассу в США из-за выпавших из фургона денег

На шоссе в Калифорнии из перевозившего наличные фургона выпали купюры, что привело к блокировке дороги, так как водители других машин остановились и начинали собирать разлетевшиеся банкноты.

У бронированного фургона во время движения открылись задние двери, из машины выпали мешки с наличными, передает «Интерфакс» со ссылкой The Associated Press.

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Полицейским, пытавшимся успокоить людей, пришлось задержать несколько человек, а тех, кто подобрал купюры, заставляли их возвращать. Правоохранители призывают всех «обогатившихся» немедленно вернуть деньги.

Напомним, в июне жительница Омска случайно выбросила набитую деньгами подушку.