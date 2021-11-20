Космонавт рассказал, когда МКС можно увидеть невооруженным глазом

Международную космическую станцию (МКС) можно будет увидеть на небе невооруженным глазом по вечерам с 21 ноября по 8 декабря, сообщил в субботу российский космонавт Антон Шкаплеров.

«Привет, друзья! На большей части РФ и в странах ближнего зарубежья 21 ноября наступает очередной сезон вечерних пролетов Международной космической станции!» – написал Шкаплеров в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, увидеть МКС в небе не так сложно, потому что по яркости она может соперничать даже с Юпитером и Венерой, а при пролете по небосводу с запада на восток быстрое движение станции обращает на себя внимание. «Поймать» станцию при помощи телескопа очень сложно, но увидеть невооруженным глазом при определенных условиях можно.

Шкаплеров также опубликовал таблицы с точными временами пролета станции, согласно которым МКС будет видна по вечерам с 21 ноября по 8 декабря. Причем несколько раз она пролетит выше 30 градусов над горизонтом – 26, 28, 29 и 30 ноября, а также с первого по четвертое декабря, если смотреть из Москвы, и с 21 по 25 ноября и с четвертого по седьмое декабря, если наблюдать во Владивостоке. Смотреть надо на юг.

Напомним, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд снимали художественный фильм о девушке-враче «Вызов» прямо на МКС. В съемках фильма приняли участие и профессиональные российские космонавты – Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.