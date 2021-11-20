 

“И на фото живот прячет”. Асмус показала голую спину и рассказала, как забеременела

20.11.2021, 12:52, Новости дня
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“Как я забеременела на днях”, – подписала публикацию 33-летняя актриса, а также рассказала, как СМИ опубликовали новость о ее предполагаемом мужчине, как звездный астролог сделал расчет на их идеальную совместимость, и как в год “хорошей десятки” она сможет родить ему мальчика.

“Меня часто отмечают в публикациях нумерологи и астрологи. Всегда скептически к этому относилась, но иногда очень точно написано. При этом про других читаю, и мне тоже это подходит. Они так общими словами про всех пишут? Или правда в этом что-то есть? Вы верите? Блин, начала одну тему, закончила на другой. Видимо, это у беременных всегда так”, – написала Асмус.

“Ну вот, и на фото живот прячет”, – прокомментировала публикацию nailnata.vlg.

“Нельзя подводить журналистов, надо начинать срочно беременеть”, – посоветовал andrey_rats актрисе.

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Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)

Контекст:

Кристина Асмус (настоящая фамилия – Мясникова) родилась 14 апреля в 1988 году в Калининграде. Она стала популярной после роли интерна Вари в российском сериале “Интерны”. Актриса является кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике.

Асмус была замужем за российским шоуменом Гариком Харламовым. Пара официально развелась в конце октября 2020 года после восьми лет семейной жизни. У них есть дочь Анастасия (2014), которая после развода родителей живет с матерью.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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