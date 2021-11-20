 

Представительница Украины на “Мисс мира” вылетела в США на конкурс

20.11.2021, 12:52, Новости дня
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Яремчук опубликовала фото в киевском аэропорту “Борисполь”. На снимке она держит флаг Украины.

“Увидимся в Пуэрто-Рико”, – написала она.

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Публикация от Aleksandra Yaremchuk (@yaremchuuk)

Контекст:

Яремчук победила на национальном конкурсе “Мисс Украина” в октябре этого года. Она родилась в Винницкой области, окончила Киевский национальный университет по специальности “менеджмент бизнес-организации”.

13 ноября комитет нацконкурса “Мисс Украина” сообщил, что Яремчук может не попасть на конкурс из-за проблем с визой. 18 ноября ситуация с визой разрешилась.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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