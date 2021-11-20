 

Двое работников погибли на киевском заводе, на них упал многотонный станок

20.11.2021, 12:52, Новости дня
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По данным спасателей, трагедия произошла из-за нарушения правил техники безопасности. Рабочие погибли на месте происшествия.

После того, как полиция провела следственно-оперативные меры, сотрудники Киевской службы спасения и ГСЧС достали тела погибших при помощи пневмодомкратов. 

“Щель между полом и станком не превышала пяти сантиметров, поэтому работы длились почти час”, – отмечается в сообщении. 

По факту происшествия начато служебное расследование.

https://www.facebook.com/KARS.Kyiv/posts/4616323648434844

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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