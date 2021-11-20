90% участников Всероссийской переписи населения поддержали введение QR-кодов

Большинство граждан, принявших участие во Всероссийской переписи населения, положительно оценили введение QR-кодов для посещения общественных мест.

«О такой выборке, которую мы получили во время проведения Всероссийской переписи населения, любое социологическое агентство может только мечтать. Обычно в опросах принимают участие несколько тысяч человек, а мы сумели собрать мнение абсолютно всех россиян. Подавляющее большинство граждан горячо поддерживают введение QR-кодов, а те немногие, кто выступает против, просто не знакомы с этой технологией. После короткого ликбеза и они понимают, почему важно повсеместно внедрять цифровые коды. Благодаря тому, что перепись охватывает фактически всё население, она является своего рода референдумом. Поэтому мы уже сейчас может заявить, в ходе всенародного опроса фактически все россияне поддержали инициативу правительства по повсеместному внедрению QR-кодов», – заявил глава Росстата Павел Малков.

В ближайшее время на рассмотрение Госдумы будет внесён законопроект о поправках в федеральный закон «О референдуме в Российской Федерации». Согласно предложенным изменениям, результаты опросов, проведённых в ходе переписи населения, будут приравнены к итогам голосования на общенациональном референдуме.

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