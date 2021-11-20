Антирекорд по смертям от коронавируса в России: оперштаб представил неутешительные данные

Согласно данным оперштаба, за последние 24 часа в России выявили 37 120 случаев заражения коронавирусом. За это же время от ковида выздоровели 36 172 человека. Число летальных исходов – снова 1 254 (как и накануне). Это максимум по суточной смертности в стране, что не внушает оптимизма.

Тройка российских регионов-антилидеров по количеству заражений неизменна. На первом месте – Москва. В столице коронавирус выявили у 3 239 человек. Второе место вновь занимает Санкт-Петербург с 2 637 зараженными. В Московской области 1 885 новых пациентов с ковидом. Этот регион на третьем месте.

Также много зараженных выявлено в Самарской (+1762), Нижегородской (+779), Свердловской (+749), Воронежской (+745) и Ростовской (+654) областях, а также Красноярском (+703) и Пермском (+696) краях.

За все время в России было зафиксировано 9 294 188 случаев заражения коронавирусом. Умерли от ковида 262 843 человека.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова назвала регион с самым высокий уровень популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции. По ее словам, в Московской области защиту от ковида получили 69,6% граждан, что является рекордом.