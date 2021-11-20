 

Мнение: Ликвидирован украинский снайпер-нацист

20.11.2021, 12:24, Разное
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На оккупированной ВСУ территории Луганской Народной Республики в результате успешных контрснайперских действий был ликвидирован украинский снайпер-нацист Уберт Мрачковский из 8-го отдельного полка спецназа ССО ВСУ.


На групповом фото украинских нацистов Мрачковский крайний справа.
Персонаж принимал участие в боевых действиях с 2014-го года.
Скончался от пулевого ранения.

Неизвестному снайперу из ЛНР спасибо за хорошо проделанную работу. Одним нацистом на Украине стало меньше.

Источник: Colonel Cassad



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