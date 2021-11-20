Мнение: Ликвидирован украинский снайпер-нацист

На оккупированной ВСУ территории Луганской Народной Республики в результате успешных контрснайперских действий был ликвидирован украинский снайпер-нацист Уберт Мрачковский из 8-го отдельного полка спецназа ССО ВСУ.



На групповом фото украинских нацистов Мрачковский крайний справа.

Персонаж принимал участие в боевых действиях с 2014-го года.

Скончался от пулевого ранения.

Неизвестному снайперу из ЛНР спасибо за хорошо проделанную работу. Одним нацистом на Украине стало меньше.

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