Мнение: Ликвидирован украинский снайпер-нацист
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На оккупированной ВСУ территории Луганской Народной Республики в результате успешных контрснайперских действий был ликвидирован украинский снайпер-нацист Уберт Мрачковский из 8-го отдельного полка спецназа ССО ВСУ.
На групповом фото украинских нацистов Мрачковский крайний справа.
Персонаж принимал участие в боевых действиях с 2014-го года.
Скончался от пулевого ранения.
Неизвестному снайперу из ЛНР спасибо за хорошо проделанную работу. Одним нацистом на Украине стало меньше.
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Источник: Colonel Cassad
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