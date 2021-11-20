Эксперт: Париж выбрал неверную стратегию в Центральноафриканской Республике и проиграл России

Франция дестабилизирует ситуацию в ЦАР, оказывая поддержку чадским боевикам. Это выглядит как возможность половить рыбку в мутной воде хаоса, уверен военный эксперт Борис Рожин. Аналитик пояснил, что в последнее время французская политика в северо-западной и центральной Африке выглядела как постоянное отступление. Поэтому Франция решила использовать в своих интересах Чад — одну из немногих африканских стран, находящихся в сфере влияния Парижа.

С помощью чадских наемников Франция надеется спровоцировать очередной госпереворот в ЦАР, поскольку предыдущий потерпел фиаско. Обученные российскими инструкторами военнослужащие ЦАР сохранили контроль правительства над страной. Россияне, которых в СМИ называют «ЧВК Вагнера», продолжают свою работу в республике, в то время как французов там не жалуют.

«Важным недостатком стратегии Франции является то, что, обращаясь к боевикам как инструменту своей политики, Париж представляет себя дестабилизирующей силой в регионе, в то время как РФ системно позиционирует себя как сила стабилизирующая, что и привлекает к ней региональные правительства», — заключил Рожин.

Для Франции ЦАР важна как источник даровых природных ресурсов. Африканская страна в последние годы пошла на сближение с Россией, порвав с бывшей метрополией. Однако для президента Макрона эта неудача слишком болезненна, чтобы он отказался от попыток вновь втянуть африканскую страну в орбиту своего влияния, не обращая внимания на нужды народа.