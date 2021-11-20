Мнение: Очередной провал российских НПФ

Три года назад мы с вами обсуждали доходность или, вернее сказать, убыточность наших негосударственных пенсионных фондов. Тогда некоторые комментаторы оправдывали менеджеров — дескать, нельзя судить по одному году, это просто немного не задалось, это они длинные облигации купили…

Как показало время, к лучшему ничего не изменилось. Цитирую Кримсона:

https://t.me/crimsondigest/1365

Прайм сообщает, что в годовом выражении средневзвешенная доходность НПФ за девять месяцев по портфелю пенсионных накоплений составила 5,5% годовых, по портфелю пенсионных резервов – 3,2% годовых. Медианная доходность фондов составила 3,2% и 2,7% в годовом исчислении соответственно.

Занимательные математические задачи для будущих пенсионеров:

Базовый уровень: при инфляции в 5-6% и сохранении вышеприведенной доходности НПФ, за сколько лет ваши пенсионные накопления превратятся в тыкву с точки зрения покупательной способности?

Продвинутый уровень: даже при инфляции всего в 3-4% сохранении вышеприведенной доходности НПФ, какова будет реальная доходность (не в «деньгах», а в «покупательной способности») ваших пенсионных накоплений за будущие 10-20 лет?

Еще более продвинутый уровень, так сказать «задача со звездочкой»: как будет работать государственная солидарная пенсионная система в условиях демографического кризиса (а он вряд ли закончится, мы не видим по 3-4 ребенка на сегодняшнюю семью) и в условиях коллапса главного источника финансовой поддержки значимой части взрослого населения РФ – «фонда Мамин Холодильник (Папина Заначка)»?

Задачки, конечно, решать не обязательно. Но рано или поздно последствия этих «задачек» встанут перед каждым или почти каждым.

Действительно, посмотрим на картину с высоты птичьего полёта. Я взял фонды, которые существуют с 2008 года, и подсчитал их доходность с 2008 по 2020 год. В среднем получилось плюс 130% в рублях. Это ниже уровня официальной инфляции, которая составила за этот период 147%.

https://npf-expert.ru/ratings/npf/dohodnost-ops

Для сравнения, если бы фонды воспользовались самой наивной стратегией из всех возможных, купили доллары и положили под матрас, то на периоде с 2008 по 2020 год вышло бы 196%. Если бы фонды просто положили деньги на рублёвые депозиты в своих материнских банках, доходность обогнала бы инфляцию. Собственно, практически любая стратегия позволила бы пусть не приумножить, но хотя бы сохранить деньги будущих пенсионеров.

К примеру, можно было накупить однушек в центре Петербурга, то есть в месте, на которое всегда есть спрос. Квадратные метры выросли в цене на уровень инфляции, а деньги от сдачи в аренду, — пусть даже это были бы скромные 3% в год, — пошли бы уже в чистый доход. (При желании всё это оформляется юридически без проблем, было бы желание).

Но нет. Фонды, за редким исключением, стабильно и надёжно сжигают пенсионные деньги. Доходность выше инфляции показывают меньше половины фондов. Доходность значительно выше инфляции — один из двадцати, причём с такими особенностями управления, что лично я бы туда и тысячу рублей не положил.

Причины, по которым пенсионные фонды показывают убытки, понятны. Главная из причин — мотивация управляющих находится на нуле. Работает фонд хорошо или плохо, а управляющие стригут свою конскую комиссию в любом случае. На мой взгляд, 2% в год — это грабёж:

https://cbr.ru/finmarket/supervision/sv_coll/ops_npf/2020y/

За 25 лет управления эти ежегодные 2% выливаются в минус 40%. Проще говоря, если бы наша пенсия зависела только от НПФ, мы вынуждены были бы отдавать 40% (!) нашей пенсии управляющим фондов. Кстати, это ответ на вопрос, почему НПФ так рьяно заманивают к себе граждан.

Вторая причина стабильного провала НПФ — короткий горизонт планирования. Управляющему, если от него вообще хоть чего-то требуют, надо показывать результаты раз в квартал. Пенсионера, напротив, интересует доходность на периоде в 30+ лет. Разрыв получается более, чем в 100 раз — хуже, чем у ручной крысы и американского президента.

Третья причина — необходимость прикрывать задницу. Если управляющий начинался «деловой» прессы и сделал так, как дружно советуют «эксперты», всё в порядке. В случае проигрыша управляющий с улыбкой разводит руками — а что вы хотели, все проиграли, и я проиграл, весь рынок вниз пошёл. Если же управляющий потерял деньги на нестандартном решении, его вызовут на ковёр, чтобы лишить бонуса или даже выгнать на мороз. Зачем же тогда рисковать — ведь в случае выигрыша управляющий лично для себя ничего не выгадывает, ибо комиссия за управление, напомню, взимается в любом случае.

Подведу итог

С негосударственными пенсионными фондами в России всё плохо и навряд ли станет лучше в обозримом будущем. Проблему с комиссией можно решить, если запретить брать большую комиссию, однако я сомневаюсь, что кто-то будет лоббировать эту идею — подавляющее большинство будущих пенсионеров даже не подозревает, что платит управляющим НПФ такие деньги.

Простых способов решить две другие проблемы, — короткий горизонт планирования и психологию леммингов, — я и вовсе не вижу.