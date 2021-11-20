Вячеслав Моше Кантор: пятитомник «Конец антисемитизму!» должен стать эффективным инструментом в борьбе с ненавистью

Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор, представил в Вене масштабное исследование о противодействии антисемитизму в Европе. Материал был подготовлен под патронатом председателя Национального совета Австрии Вольфганга Соботки, властей Вены и ЕЕК.

Презентация исследования, результаты которого были собраны в пятитомнике «Конец антисемитизму!» прошла в Вене в 83-ю годовщину Хрустальной ночи – массового еврейского погрома на территории Германии, Австрии и Судет. Данная научная работа была осуществлена по решению международной конференции, проведённой ЕЕК на высшем уровне в Вене в 2018 году в сотрудничестве с Венским, Тель-Авивским и Нью-Йоркским университетами.

«Это самое крупное и исчерпывающее исследование проблемы антисемитизма, – заявил Вячеслав Моше Кантор, выступая на официальной презентации издания. – Что ещё более важно, в нём детально описаны основы единого и согласованного плана упреждающих действий для противодействия ему сегодня и в будущем».

Исследование призвано предотвратить дальнейшее распространение ненависти к евреям, которое сейчас проявляется и в политике, и в общественной жизни. В работе над ним приняли участие сто девятнадцать международных экспертов.

«Наша цель – распространить это издание как можно шире, чтобы правительства, научные и религиозные учреждения, СМИ и другие организации могли использовать его для повышения эффективности своих усилий», – добавил он.

Среди авторов этого издания – известные политики и религиозные деятели, в том числе координатор по борьбе с антисемитизмом Европейской комиссии Катарина фон Шнурбейн, бывший председатель Еврейского агентства для Израиля Натан Щаранский, апостольский администратор Латинского патриархата Иерусалима архиепископ Пьербаттиста Пиццабалла и председатель Конференции имамов Франции имам Хассен Шалгуми.

Исследование состоит из пяти частей. В первой предлагаются практические решения и рекомендации для представителей органов власти, во второй рассматривается ненависть к евреям в религии, в третьей — история антисемитизма, в четвёртой — роль борьбы с антисемитизмом в философии, педагогике и общественных науках, а в пятой исследуются его проявления в современной прессе, а также в юридической и политической сферах.

«Спустя 83 года после Хрустальной ночи и 76 лет после окончания Катастрофы ненависть, дезинформация, теории заговора о евреях и еврейском государстве распространяются онлайн и отравляют сердца и умы активнее, чем, когда бы то ни было», – заявил Вячеслав Моше Кантор.

«Мы видим очевидное стремление правительств бороться с ненавистью к евреям, но необходимы инструменты, позволяющие максимально эффективно справляться с этой проблемой. Именно такой инструмент мы представляем сегодня», – подчеркнул президент ЕЕК.

На презентации издания также выступили председатель Национального совета Австрии Вольфганг Соботка, министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер, министр по вопросам Европейского союза и Конституции Каролине Эдтштадлер и вице-президент ЕЕК Ариэль Музыкант.

Также Вячеслав Моше Кантор был награждён Большим золотым почётным знаком на ленте «За заслуги перед Австрийской Республикой». Эту престижную национальную награду «за борьбу с антисемитизмом, расизмом, экстремизмом и нетерпимостью, и за огромный вклад в сохранение памяти о Катастрофе и возрождение еврейской жизни в Европе» Вячеславу Моше Кантору вручил Вольфганг Соботка.

Принимая почётный знак, Вячеслав Моше Кантор отметил: «Для меня честь получить эту награду Австрийской Республики, поскольку эта страна очень серьёзно относится к своей роли в борьбе с антисемитизмом. Австрия занимает лидерскую позицию во многих вопросах, в частности, обеспечивая приоритет в вакцинации от коронавируса выжившим в Холокосте и защищая еврейское будущее. Я по-прежнему хочу и всегда готов помогать Австрии в решении этих проблем».

Большой золотой почётный знак на ленте «За заслуги перед Австрийской Республикой» – высшая награда Австрии, которая присуждалась нескольким монархам, включая королеву Великобритании Елизавету II, короля Швеции Карла XVI Густава и королеву Сильвию, а также международным лидерам и борцам с расизмом, например, президенту Франции Жаку Шираку и «охотнику за нацистами» Симону Визенталю.

Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) учрежден в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин всей Европы. ЕЕК работает с национальными правительствами, институтами Европейского Союза и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Брюсселе. ЕЕК объединяет и координирует работу более 40 национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более двух миллионов евреев. С июня 2007 года Президентом Европейского еврейского конгресса является Вячеслав Моше Кантор. Он переизбрался на этот пост в 2008, 2012, 2016 и 2020 годах на четырёхлетний срок.

Подробнее: https://oane.ws/xgo.php?url=eurojewcong.org/who-we-are/moshe-kantor-ejc-president/

На фото: Вячеслав Моше Кантор

Источник фото: Европейский еврейский конгресс, фотограф Ouriel Morgensztern