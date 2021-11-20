Андрей Малахов показал фото 20-летней давности

Андрей Малахов решил поинтересоваться у поклонников, как он изменился за последние 20 лет. Для сравнения, он опубликовал архивный снимок, сделанный в тот период времени.

Два десятка лет назад Андрей Малахов только начинал карьеру телеведущего, а в настоящий момент он считается одной из самых популярных и известных персон на телевидении. Своим фанатам ведущий предложил найти 20 отличий на архивном снимке и фото с его внешним видом в настоящее время. Также Малахов отметил, что по снимкам можно отследить не только его личные изменения, но и то, как менялись телевизионные камеры.

Многие фанаты осыпали своего кумира комплиментами, отметив, что он с годами стал еще лучше и красивее. Другие же написали, что пока ни одному ведущему не удалось превзойти Малахова, пишет «Слово и дело».