 

Андрей Малахов показал фото 20-летней давности

20.11.2021, 12:06, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Андрей Малахов решил поинтересоваться у поклонников, как он изменился за последние 20 лет. Для сравнения, он опубликовал архивный снимок, сделанный в тот период времени.
Два десятка лет назад Андрей Малахов только начинал карьеру телеведущего, а в настоящий момент он считается одной из самых популярных и известных персон на телевидении. Своим фанатам ведущий предложил найти 20 отличий на архивном снимке и фото с его внешним видом в настоящее время. Также Малахов отметил, что по снимкам можно отследить не только его личные изменения, но и то, как менялись телевизионные камеры.

Многие фанаты осыпали своего кумира комплиментами, отметив, что он с годами стал еще лучше и красивее. Другие же написали, что пока ни одному ведущему не удалось превзойти Малахова, пишет «Слово и дело».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.08 / Россия выйдет из договора по нераспространению торсионного оружия

07.04 / Правительство пообещало частично компенсировать траты производителям сахара и масла

14.08 / К забастовкам в Белоруссии присоединились учителя и железнодорожники

30.06 / Теоретики обосновали новый предел квантования секунды

21.10 / Лопаты для русских

30.10 / Правовая самоизоляция

24.01 / Valve анонсировала новую соревновательную карту Cs_mansion для CS:GO в черноморской локации

07.07 / Вэл Килмер рассказал о последствиях рака гортани: “Мне все еще трудно говорить”

26.03 / Сын Натальи Водяновой Лукас подарил сестре на день рождения кроссовки своего бренда: видео

30.01 / Мнение: Интеграционный форум в Донецке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика