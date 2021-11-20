Порошенко заявил о необходимости спецмиссии НАТО на Украине

Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко, находящийся на Международном форуме безопасности в Галифаксе (Канада), сообщил о необходимости спецмиссии НАТО на Украине, а также призвал западных союзников предоставить Киеву больше вооружения.

Порошенко заявил, что вторжение российских войск, якобы сосредоточенных у границ Украины, «крайне возможно», и призвал НАТО предоставить Киеву оборудование, включая противовоздушное оружие, что «повысит для Москвы цену предполагаемого вторжения на Украину», передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение «Европейской Солидарности».

Также он призвал Канаду помочь убедить союзников по НАТО поставлять Украине оборонное оборудование, «включая средства радиоэлектронной борьбы», добавив, что ускорение членства страны в альянсе может помочь проложить путь к членству в Евросоюзе (ЕС).

Порошенко заявил, что «есть связь между искусственным кризисом мигрантов на белорусско-польской границе и большим и необычным скоплением российских войск на границе с Украиной, количество которых на прошлой неделе оценивалось в 100 тыс. человек». По заявлению Порошенко, этим РФ «тестирует реакцию Запада».

«Нам, безусловно, нужна специальная миссия НАТО в Украине», – подчеркнул бывший президент, утверждая, что РФ переместила «Искандеры» за пару сотен километров от российско-украинской границы.

Он также призвал к возрождению «глобальной коалиции», которая отстаивала независимость Украины в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией, и к санкциям против Москвы, в том числе и отключению ее от международной электронной платежной системы SWIFT.