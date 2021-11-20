 

Толстой счел вредительской идею поставить на поток оборот персональных данных

20.11.2021, 12:04, Новости дня
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Передача данных пользователей похожа на попытку уйти от ответственности за сохранность личной информации людей, это вредительская идея, сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, комментируя проект закона, по которому операторам связи разрешат передавать банкам и турсервисам данные клиентов.

«Идея поставить на поток оборот персональных данных не просто сомнительная, а откровенно вредительская. Возможно, мы что-то пропустили: разве банки и операторы связи уже настолько обезопасили информацию о своих клиентах и решили вопрос с мошенниками, что теперь можно торговать ею? Или это просто способ прикрыть очередную утечку оправданием «так и было задумано»?», – написал в Telegram-канале депутат.

Толстой напомнил, что новости о сливах персональных данных идут нескончаемым потоком.

«От спама и рекламных звонков устали все, и решение не бороться с этим, а легализовать, – попытка уйти от ответственности за сохранность личной информации людей. Под задорные разговоры про цифровизацию, искусственный интеллект и метавселенные отдельные структуры пытаются окончательно лишить граждан права на приватность под видом очередных инноваций. Оруэловщина какая-то», – сообщил парламентарий.

МЭР может разрешить операторам связи передавать данные пользователей банкам и турфирмам

Ранее Минэкономразвития РФ разработало проект федерального закона, по которому операторы связи получат возможность передавать банкам и туристическим сервисам ряд данных о клиентах с их согласия. Соответствующий законопроект размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

До этого замглавы Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Владимир Логунов предложил обязать операторов персональных данных компенсировать моральный вред жертвам связанного с утечкой мошенничества в Сети.



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