Патриарх Кирилл: РПЦ никогда не признает однополые браки

Православная церковь никогда не признает сожительство людей одного пола браком, она может назвать это только грехом, сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Патриарх Кирилл сообщил в интервью телеканалу «Россия 1», что «православная церковь не соглашается и никогда не согласится с новомодной идеей, касающейся брачных отношений, – мы называем сожительство, которое сейчас практикуют люди одного и того же пола, особым грехом», передает РИА «Новости».

При этом, отметил он, «в каком-то смысле церковь на Западе достаточно уязвима».

Ранее в РПЦ выступили против законодательного закрепления однополых браков. Также там рассказали, как исправить ориентацию геев.

Кроме того, президент Владимир Путин предложил внести в Семейный кодекс поправку о запрете применения в РФ международных договоров, противоречащих положениям Конституции.

В первую очередь это намерены предпринять для того, чтобы в стране стало невозможно регистрировать однополые браки, заключенные за рубежом.

Между тем Папа Римский выступил за снятие запрета на однополые браки: «Гомосексуалисты имеют право быть в семье. Они дети Божьи и имеют право на семью. Никто не должен быть исключен. Что мы должны сделать – это принять закон о гражданских союзах». Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Папа Римский опоздал с гей-браками.