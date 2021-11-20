 

Не быть пособницей Кремля — редакция Times призвала Германию отказаться от «Северного потока — 2»

20.11.2021, 12:02, Новости дня
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Россия использует «Северный поток — 2» для давления на Украину, поэтому Берлину необходимо полностью остановить сертификацию газопровода, уверена редакция The Times. По мнению британских журналистов, Германии стоит пересмотреть «свою роль пособницы Кремля» и сделать правильный выбор между российскими углеводородами и приверженностью делу мира и стабильности в Восточной Европе.


Reuters

С учётом неустойчивости энергетического рынка любую инициативу по наращиванию поставок газа в Западную Европу в обычных обстоятельствах следует приветствовать, однако, пишет The Times, доводы против «Северного потока — 2» сегодня кажутся неопровержимыми. Как отмечают журналисты издания в редакционной статье, данный трубопровод удвоит экспортные газовые мощности РФ в ущерб украинской стабильности, поэтому Германии следовало бы пересмотреть «свою роль пособницы Кремля, усиливающего собственное влияние в момент, когда мир как никогда прежде нуждается в международной солидарности перед лицом путинской враждебности».

По мнению коллектива британского издания, Москва видит в новом трубопроводе инструмент, с помощью которого можно ослабить Украину, поэтому «Северный поток — 2» и стал яблоком раздора между Берлином и США, Британией и Францией, которые настроены решительно против газопровода. Однако Берлин, по мнению авторов статьи, не признаёт серьёзность угрозы для Киева.

«Роль Германии как пособницы Путина, который шантажирует Европу, всегда вызывала нарекания. Сейчас же, когда российские войска сосредоточились на украинской границе, её позиция непростительна. Право Украины на самоопределение и безопасность — это в равной мере вопрос стратегической заинтересованности и морального принципа для Запада», — пишут журналисты The Times.

По их убеждению, только решительные действия удержат Владимира Путина от угроз в адрес Украины и Германия должна внести в это свой вклад. Сегодня сертификация трубопровода отложена из-за юридических формальностей, однако её надо полностью отменить. 

«Борис Джонсон был прав, когда предупредил Германию, что ей придется сделать выбор между «российскими углеводородами в гигантских новых трубопроводах» и «приверженностью делу мира и стабильности в Восточной Европе». В такой формулировке это совершенно очевидно», — уверены авторы материала.



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