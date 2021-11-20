 

В Запорожье маршрутка врезалась в грузовой тягач, пострадали шесть человек

20.11.2021, 11:58, Новости дня
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За рулем микроавтобуса Mercedes Sprinter был 33-летний водитель. Маршрутка выполняла рейс “Село Владимировское –Запорожье”. 

“Впереди автобуса по улице Южное шоссе остановился грузовой тягач Renault с полуприцепом. Водитель маршрутки не выдержал безопасной дистанции и не принял своевременных мер по объезду стоячего грузового автомобиля. В результате произошло столкновение передней части микроавтобуса с задней частью полуприцепа грузового автомобиля”, – говорится в сообщении.

Фото: zp.npu.gov.ua

Пострадали водитель микроавтобуса и пять пассажиров – трое мужчин и две женщины. Всех доставили в больницу.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители просят свидетелей ДТП и водителей, у которых есть видеозаписи аварии, обратиться в полицию.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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