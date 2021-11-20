 

Пожар в квартире Хлебниковой. Певица смогла доползти до окна перед тем, как потерять сознание – СМИ

20.11.2021, 11:58, Новости дня
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В тот день – 18 ноября – певица вернулась с гастролей и вечером ушла к себе в комнату на втором уровне. Около 22.40 домочадцы – пожилые родители исполнительницы и 22-летняя дочь Доминика – почувствовали запах гари и поняли, что пожар начался в комнате певицы. По данным СМИ, после вызова пожарных и “скорой” Доминика побежала в комнату матери, стала искать ее, звать.

Певица отвечала дочери из темноты, однако выйти из помещения сама не смогла – к тому времени она уже надышалась угарным газом, отмечает издание. Девушка также побоялась входить в задымленное помещение, но переговаривалась с матерью до приезда спасателей.

Прибывшие спасатели не сразу сориентировались в трехуровневых апартаментах. Но в конце концов нашли певицу возле окна без сознания, куда она, по всей видимости, смогла доползти. Возле сгоревшей постели 56-летней артистки обнаружили зажигалку. Площадь пожара составила 10 кв. метров, пишет “Московский комсомолец”.

Хлебникову госпитализировали с ожогами термоингаляционной травмой – она сильно надышалась угарным газом. Ее отца, который по состоянию здоровья не может самостоятельно передвигаться, спасатели вынесли на носилках. Сейчас родители Хлебниковой находятся у друзей. Родные исполнительницы признались изданию, что у женщины была привычка курить в кровати.

Контекст:

О пожаре в квартире Хлебниковой стало известно вечером 18 ноября. Об этом сообщил Telegram-канал Mash. Певица была госпитализирована в тяжелом состоянии. 

19 ноября стало известно, что певица находится в состоянии комы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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