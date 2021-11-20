 

За сутки в больнице тратится больше кислорода, чем до пандемии за год – главврач киевской больницы Мостепан

20.11.2021, 11:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Если вообще смотреть на статистику и цифры, ситуация крайне напряженная. Люди, которые сейчас попадают в больницу, абсолютно все кислородзависимые”, – ответила она на вопрос, какая сейчас в больнице ситуация с коронавирусом. 

Она отметила, что за сутки сейчас больница тратит около 7 тонн кислорода, на пике прошлой волны заболеваемости этот показатель составлял около 5 тонн.

“А до коронавируса годовая потребность больницы составляла 4,5 тонны”, – подчеркнула Мостепан.

Она рассказала, что в больнице есть 20-тонный криоцилиндр, который обеспечивает 455 точек центральной подачи кислорода, а также дополнительно кислородные концентраторы.

На аппаратах искусственного дыхания в 4-й больнице сейчас 42 человека, это, по словам главврача, много.

“Есть неинвазивная вентиляция легких – это на маске, и есть уже принудительная, когда полностью аппарат дышит за человека. 30% – это уже на ИВЛ и около 70% – на неинвазивной вентиляции”, – пояснила она. 

Мостепан также отметила, что 97% пациентов с COVID-19 сейчас не вакцинированы от коронавируса. 

“Основной процент вакцинированных имеет легкое течение, все они амбулаторные и даже в больницу попадают единицы. Это люди, которые должны были попасть, потому что имеют сопутствующие серьезные заболевания”, – сказала врач. 

Контекст:

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

По данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.

За все время эпидемии в Украине зафиксировано 3,3 млн случаев COVID-19, 80,9 тыс. пациентов умерло.

По оценке Минздрава, больным COVID-19 сейчас из-за распространения штамма “Дельта” нужно в пять раз больше кислорода, чем во время весенней волны пандемии.

Президент Украины Владимир Зеленский 15 ноября заявлял, что больницам Украины уже хватает медицинского кислорода. “Мы прошли пик этой волны заболевания – и медицинская система начинает дышать свободнее. У нас достаточно кислорода, чтобы дышать легче было всем заболевшим”, – сказал президент.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.08 / На Мадагаскаре при попытке побега убили 20 заключенных – минюст

09.03 / Капитализация биткоина превысила $1 трлн

28.06 / “Быть идеальными во всем – моральное жлобство”. Беременная MamaRika рассказала о ссоре с мужем

18.01 / Команду Трампа обвинили в монетизации президентских помилований

31.10 / Серия взрывов прогремела в районе города Шуши в Нагорном Карабахе

05.11 / Суд обязал Киву опровергнуть заявления о “миллиарде” и “американском гражданстве” Яценюка

28.10 / Новый Renault Duster вновь замечен на тестах в России

04.05 / Уточнено число пострадавших после конфликта на границе Киргизии и Таджикистана

16.11 / Обнаружены тревожные проявления затянувшегося COVID-19

12.03 / США пригрозили санкциями участникам строительства «Северного потока – 2»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика