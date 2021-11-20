За сутки в больнице тратится больше кислорода, чем до пандемии за год – главврач киевской больницы Мостепан

“Если вообще смотреть на статистику и цифры, ситуация крайне напряженная. Люди, которые сейчас попадают в больницу, абсолютно все кислородзависимые”, – ответила она на вопрос, какая сейчас в больнице ситуация с коронавирусом.

Она отметила, что за сутки сейчас больница тратит около 7 тонн кислорода, на пике прошлой волны заболеваемости этот показатель составлял около 5 тонн.

“А до коронавируса годовая потребность больницы составляла 4,5 тонны”, – подчеркнула Мостепан.

Она рассказала, что в больнице есть 20-тонный криоцилиндр, который обеспечивает 455 точек центральной подачи кислорода, а также дополнительно кислородные концентраторы.

На аппаратах искусственного дыхания в 4-й больнице сейчас 42 человека, это, по словам главврача, много.

“Есть неинвазивная вентиляция легких – это на маске, и есть уже принудительная, когда полностью аппарат дышит за человека. 30% – это уже на ИВЛ и около 70% – на неинвазивной вентиляции”, – пояснила она.

Мостепан также отметила, что 97% пациентов с COVID-19 сейчас не вакцинированы от коронавируса.

“Основной процент вакцинированных имеет легкое течение, все они амбулаторные и даже в больницу попадают единицы. Это люди, которые должны были попасть, потому что имеют сопутствующие серьезные заболевания”, – сказала врач.

Контекст:

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

По данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.

За все время эпидемии в Украине зафиксировано 3,3 млн случаев COVID-19, 80,9 тыс. пациентов умерло.

По оценке Минздрава, больным COVID-19 сейчас из-за распространения штамма “Дельта” нужно в пять раз больше кислорода, чем во время весенней волны пандемии.

Президент Украины Владимир Зеленский 15 ноября заявлял, что больницам Украины уже хватает медицинского кислорода. “Мы прошли пик этой волны заболевания – и медицинская система начинает дышать свободнее. У нас достаточно кислорода, чтобы дышать легче было всем заболевшим”, – сказал президент.

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