 

Эльман Пашаев получил членский билет КПРФ

20.11.2021, 11:31, Разное
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Адвокат Эльман Пашаев стал членом КПРФ, сообщает газета «Правда». Членский билет ему вручил глава фракции КПРФ в Мосгордуме Леонид Зюганов.

Из партийных источников стало известно, что в ближайшее время Пашаев выступит защитником в одном из дел российских политзаключённых. Сам юрист косвенно подтвердил, что будет защищать известного оппозиционного деятеля, однако отказался назвать имя своего клиента. По словам Пашаева, защита намерена доказать, что фигурант, обвиняемый в убийстве, добросовестно заблуждался, будучи уверенным, что находится в тире и совершает выстрелы не по лосю, а по картонной мишени. В качестве доказательства Пашаев намерен представить свидетельские показания 3 офтальмологов, осматривавших его клиента накануне события и диагностировавших у него инвалидность по зрению, из-за которой он не мог отдавать себя отчёт, в кого стреляет, поскольку не видел свою цель.

«Моего клиента обманули и заморочили. Взяли старого больного человека и повезли в тир. А на самом деле дали в руки ружьё и выпустили в лесу. Он долго искал мишень, а когда нашёл, стал стрелять в неё чисто по звуку. И, что удивительно, попал. Ну понимаете, раз в году и палка стреляет, вот и мой клиент сам не понимает, как ему удалось совершить столь меткий выстрел. Однако обвинения в браконьерстве, которые ему предъявили, это просто абсурд. Давайте теперь эту статью пришлём всем посетителям тиров и лазертагов», – сказал Пашаев.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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