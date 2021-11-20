Мнение: Евреи из “Лев Тахор” рвутся в Иран

Евреи из "Лев Тахор" рвутся в Иран

«Отпусти народ мой!» — эти библейские слова пророка Моисея были слоганом израильской пропаганды за эмиграцию евреев из бывшего Советского Союза и Восточной Европы. Но сегодня есть верующие иудеи, которые требуют от властей стран Запада право на свободную эмиграцию в Иран. А правительство Израиля, США и Канады делают все чтобы помешать этим людям реализовать свое «право на свободное передвижение».

В начале 1980-хх годов, израильскому школьнику восточного происхождения Эрезу Альбарансу поручили сделать исследование посвященное жизни ультраортодоксальных евреев. Как это нередко бывает, исследователь увлекся объектом своего изучения, и спустя несколько лет Эрез Альбаранс стал Шломо Хельбрансом, присоединился к сатмарскому направлению хасидизма и даже неплохо выучил венгерский диалект идиша.

Но это была только предыстория удивительных метаморфоз. В 1988 году Шломо Хельбранс основал свою собственную хасидскую группу, которая получила название «Лев Тахор» или «Чистое сердце». Сектанты не только преуспели в пропаганде своих идей среди молодых светских израильтян, которые под влиянием харизматической проповеди Хельбранса одним за другим стали возвращаться к вере и образу жизни отцов, но и привлекли к себе внимание израильских спецслужб. Дело в том, что сатмарские хасиды, ученье которых изначально воспринял молодой Шломо Хельбранс, были бескомпромиссными оппонентами сионизма, видя в этой доктрине ересь противоречащую основам иудизма.

В 1990 году члены «Лев Тахор» были вынуждены покинуть Израиль после того как власти обвинили секту в связях с палестинской исламской организацией «ХАМАС». Хельбранс и его последователи стали странствовать по свету спасаясь от гнева израильской фемиды. Сначала хасиды осели в США, где у них возник конфликт с другими еврейскими организациями. Решением нью-йоркского суда Шломо Хельбранс сначала был осужден за похищение ребенка, а в 2000 году депортирован в Израиль.

Впрочем, на нелюбимой родине лидер «Лев Тахор» не задержался и вскоре сумел получить политическое убежище в Канаде, что само по себе является беспрецедентным случаем для израильского гражданина. В стране кленового листа еврейские ортодоксы обосновались в квебекском городке Сент-Агат, который был переименован в Кирьят-Римнов. Местные жители были шокированы суровыми порядками общины — строгими ограничениями в питание, превосходившее обычный еврейский кашрут и сегрегацией между мужчинами и женщинами. Последним было предписано закутываться в черные покрывала, напоминающие мусульманские бурки. В конечном итоге, образ жизни членов «Лев Тахор» привлек внимание канадских органов опеки и Хельбранс в очередной раз эмигрировал, на этот раз в Латинскую Америку.

Следует отметить, что бесконечные суды и иски являются повседневной рутиной множества радикальных иудейских сект Иерусалима, Нью-Йорка, Лондона и Амстердама. Но «Лев Тахор» удалось выделится даже на их фоне, своими скандалами, миграциями и ярым антисионизмом.

В июле 2017 года, Шломо Хельбранс утонул во время ритуального омовения в реке в мексиканском штате Чапас. Смерть основателя организации породила разные слухи. Одни утверждали, что его настигла карающая длань «Моссада», другие полагали, что Хельбранс жив, и до срока скрылся под защитой верных индейцев-сапатистов.

Но у его последователей отношения с индейцами по видимому не сложились. В 2014 году в гватемальском городе Сан Хуан Ла Лагуна местные индейцы майя выступили против переселившихся в город членов «Лев Тахор». По их словам переселенцы используют местные общественные водоемы для ритуальных омовений, практикуют странные обряды и активно обращают потомков жрецов майя в иудаизм.

Впрочем, реальная опасность для «Лев Тахор» по видимому заключалась не в принесение хасидов в жертву богу солнца на алтаре, а в действиях спецслужб Израиля и США. В декабре 2018 года мексиканская полиция провела рейд, в ходе которого был задержан нынешний глава «Лев Тахор», раввин Нахман Хельбранс, сын Шломо Хельбранса. Поводом послужил запрос американских властей, обвинявших хасидов в похищение и удержание двух несовершеннолетних детей. В марте 2021 года полиция Гватемалы арестовала по запросу США трех членов «Лев Тахор». За год до этого израильское издание «Кикар Шабат» опубликовала материал, согласно которому Иерусалим планирует добиться от Гватемалы принудительного изъятия детей из секты, на что члены общины собираются ответить актом коллективного самоубийства.

Латинская Америка перестала быть для «Лев Тахор» надежным убежищем и гонимые хасиды задумались о новой эмиграции. Вновь группа оказался в центре внимание израильских СМИ и властей в октября 2021 года, когда руководство общины заявило о желание выехать в Иран. Это соответствует идеологии «Лев Тахор» считающей мусульманские страны наиболее предпочтительным местом для поселения евреев.

Конечной целью членов «Лев Тахор» должен стать район города Эрбиль в иракском Курдистане на границе с Ираном. Для последователей учения Хельбранса эти места ассоциируются с древним Вавилоном, а до 1950-хх годов там проживали курдские евреи позднее эмигрировавшие в Израиль.

Для израильский властей действия «Лев Тахор» могут обернутся политическим кошмаром. Переселение евреев в страну, которую официальный Иерусалим объявил оплотом мирового антисемитизма и врагом Израиля номер один несомненно станет важным пропагандистским успехом Тегерана. Поэтому израильские власти делают все чтобы не допустить выезда сектантов за пределы Латинской Америки.

Официальные власти Израиля утверждают, что члены секты оказавшись на территория Ирана могут стать заложниками в руках исламистов. Так же к компании подключились родственники активистов «Лев тахор», которые организованно выражают беспокойство о состояние здоровья проживающих в общине детей.

На данным момент известно, что после давления со стороны Израиле и США, власти Гватемалы задержали в аэропорту первую группу семей «Лев Тахор», направлявшихся на Ближний Восток, чтобы приобрести там землю и подготовить условиях для переселения остальных членов общины. В интервью израильской религиозной газете «Кикар Шабат» активисты организации сообщили, что «вот уже несколько десятилетий сионисты пытаются оскорблять нас, преследуют нас и используют наших драгоценных детей в качестве разменной монеты…» По их словам в аэропорту Гватемалы была задержана мать которую сопровождали пятеро детей. Сотрудники израильского посольства заявили, что ее документы поддельные, но после появления адвокатов «Лев Тахор» паспорта были возвращены и миграционные власти Гватемалы подтвердили право женщины на дальнейшее путешествие.

Касательно эмиграции в Иран хасиды заявили, что «Мы не являемся собственность и игрушкой сионистского государства, мы евреи верные Господу и его заповедям, действительно путешествием туда и обратно, в завершение искупления».

В министерстве иностранных дел в Иерусалиме, журналистам сообщили, что «Относительно „Лев Тахор“ государство Израиль работает в сотрудничестве с целом рядом стран, по политическим, юридическим и другим каналам».

Эпопея «Лев Тахор» это далеко не первый случай, когда члены различных религиозных сект искали убежище за пределами «Свободного мира». В 1978 году на территории Гайана массовое самоубийство совершили члены американской христианской секты «Храм народов», которые незадолго до этого выразили желание переселится в СССР. Эти события породили множество теорий заговора, увязывавших драматическую развязку с действиями западных спецслужб. Остается надеется, что община «Лев Тахор» на своем пути в поисках Бога избегнет столь кровавого финала.

(с) Артем Кирпиченок

https://svpressa.ru/world/article/313074/ – цинк

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