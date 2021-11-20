 

На 68–м году жизни умер Валерий Гаркалин

20.11.2021, 11:10, Разное
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Умер Валерий Гаркалин, который 2 октября был госпитализирован в Коммунарку с коронавирусной инфекцией. Об этом пояснил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.
Поводом для госпитализации стал положительный тест на коронавирус и 25-проценнтное поражение легких. Несмотря на лечение, его состояние ухудшалось с каждым днем, затем появились трудности с дыханием. Спустя пять дней пребывания в больнице, поражение легких увеличилось до 80%. 8 ноября Гаркалин был прооперирован. Операция проводилась на плевральной полости грудной клетки. Затем врачами было принято решение о переводе актера в реанимационное отделение, так как состояние было названо критическим. Гаркалин не мог самостоятельно дышать, поэтому его подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозную кому. Спустя некоторое время он уже дышал с помощью аппарата ЭКМО.

После того, как его состояние улучшилось, врачи решили вывести Гаркалина из медикаментозной комы, а также убрать часть назначенных ранее лекарственных препаратов. Затем ему вновь стало хуже, развился сепсис, был диагностирован тромбоз вен, появились проблемы с дыханием и сердцем.

Источник: tass.ru



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