На 68–м году жизни умер Валерий Гаркалин

Умер Валерий Гаркалин, который 2 октября был госпитализирован в Коммунарку с коронавирусной инфекцией. Об этом пояснил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

Поводом для госпитализации стал положительный тест на коронавирус и 25-проценнтное поражение легких. Несмотря на лечение, его состояние ухудшалось с каждым днем, затем появились трудности с дыханием. Спустя пять дней пребывания в больнице, поражение легких увеличилось до 80%. 8 ноября Гаркалин был прооперирован. Операция проводилась на плевральной полости грудной клетки. Затем врачами было принято решение о переводе актера в реанимационное отделение, так как состояние было названо критическим. Гаркалин не мог самостоятельно дышать, поэтому его подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозную кому. Спустя некоторое время он уже дышал с помощью аппарата ЭКМО.

После того, как его состояние улучшилось, врачи решили вывести Гаркалина из медикаментозной комы, а также убрать часть назначенных ранее лекарственных препаратов. Затем ему вновь стало хуже, развился сепсис, был диагностирован тромбоз вен, появились проблемы с дыханием и сердцем.

Источник: tass.ru