Марина Хлебникова во время пожара пыталась самостоятельно спастись

Марина Хлебникова во время недавнего пожара в своих апартаментах пыталась самостоятельно спастись. Дело в том, что певицу без сознания обнаружили у окна.

Эксперты уверены, что после возгорания Хлебникова попыталась доползти до окна, однако, надышавшись продуктами горения, потеряла сознание. Ее дочь Доминика, почувствовав запах дыма, сразу же побежала к матери. Она побоялась заходить в комнату, но разговаривала с родительницей через закрытую дверь. Певица же не смогла сама покинуть пылающее помещение.

Пожарные обнаружили Хлебникову без сознания. По данным издания iReactor со ссылкой на сведения РИА Новости, пожар начался именно в комнате певицы. Точная причина возникновения огня на данный момент неизвестна, однако существуют предположения о непотушенной сигарете.