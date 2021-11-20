 

Марина Хлебникова во время пожара пыталась самостоятельно спастись

20.11.2021, 11:10, Разное
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Марина Хлебникова во время недавнего пожара в своих апартаментах пыталась самостоятельно спастись. Дело в том, что певицу без сознания обнаружили у окна.
Эксперты уверены, что после возгорания Хлебникова попыталась доползти до окна, однако, надышавшись продуктами горения, потеряла сознание. Ее дочь Доминика, почувствовав запах дыма, сразу же побежала к матери. Она побоялась заходить в комнату, но разговаривала с родительницей через закрытую дверь. Певица же не смогла сама покинуть пылающее помещение.

Пожарные обнаружили Хлебникову без сознания. По данным издания iReactor со ссылкой на сведения РИА Новости, пожар начался именно в комнате певицы. Точная причина возникновения огня на данный момент неизвестна, однако существуют предположения о непотушенной сигарете.



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