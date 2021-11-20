Володин заявил об истерике США из-за страха перед Россией

США боятся Россию до истерики, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя инициативу американских политиков «не признавать» Владимира Путина президентом в случае, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году.

Володин написал в Telegram, что резолюция американских сенаторов «еще раз говорит о том, что США не хотят сильной России», они «боятся до истерики» и «делают все, чтобы нас ослабить, а затем разрушить».

Он отметил, что РФ не вмешивается в выборный процесс в других странах – «и к нам не надо вмешиваться».

«Не конгрессменам США решать, кому быть, а кому нет президентом нашей страны. Решать будут граждане России», – подчеркнул Володин.

Спикер Госдумы назвал президента РФ Владимира Путина «преимуществом» страны и добавил, что «удары, направленные в его адрес, – это удары по нашей стране с целью ослабить ее».

Ранее в Палату представителей Конгресса США внесли предложение не признавать Владимира Путина главой российского государства, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году.

В МИД России раскритиковали эту идею. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев подчеркнул, что проект резолюции является вмешательством во внутренние дела России. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предупредил, что принятие резолюции приведет к разрыву российско-американских отношений.

В Кремле инициативу конгрессменов назвали удивительной и неприемлемой.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что у Москвы есть четкие критерии оценки электоральных процессов, схемы непризнания выборов в других странах по примеру Вашингтона – не подход России.