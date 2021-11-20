 

Бастрыкин взял на контроль дело о гибели на пожаре пятерых детей в Воронежской области

20.11.2021, 11:08, Новости дня
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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подчиненным разобраться в причинах пожара в Воронежской области, где погибли пятеро детей и их мать.

«По данным следствия, 17 ноября произошло возгорание частного домовладения на улице Центральной села Костово Ольховатского района Воронежской области. В ходе тушения пожара спасателями обнаружены тела 33-летней женщины и ее пятерых детей со следами термического воздействия: двух девочек в возрасте 4 и 10 лет и троих мальчиков, которым было 1 год 7 мес., 3 года и 13 лет. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК», – говорится в сообщении ведомства.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). В пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ по региону сообщила о возбуждении второго уголовного дела по статье «Халатность».

По данным прокуратуры Воронежской области, погибшая семья ранее состояла на профилактическом учете, однако впоследствии была снята с него. При этом сотрудники органов системы профилактики не приняли достаточных мер по отношению к женщине, которая не выполняла обязанности по воспитанию и содержанию детей. Также они не изъяли из семьи несовершеннолетних, которые находились в опасном для жизни и здоровья положении.

Ранее сообщалось, что при пожаре в доме под Воронежем погибли трое детей.



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