 

Представительница Украины на “Мисс мира” решила проблему с визой и показала два платья для конкурса

20.11.2021, 11:02, Новости дня
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Сегодня, 20 ноября, Яремчук улетает в Штаты для участия в конкурсе.

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Публикация от * MISS UKRAINE — МІС УКРАЇНА (@missukraine_official)

Накануне вылета в Киеве состоялся пресс-бранч, во время которого были представлены два наряда для “Мисс мира”: национальный костюм и вечернее платье для финального выхода. 

Впервые на международной арене Яремчук появится в кутюрном платье PATOKA и эксклюзивном аксессуаре NAGOLOVY. Леся Патока создала для Яремчук белое платье с объемными плечами и шлейфом, которое декорировано блестящим кружевом цвета рубина и уникальной вышивкой ручной работы.

Дополняет образ цветочный венок с “лучами”, напоминающими сияние нимба, и короткая вуаль из прозрачной ткани в виде сетки.

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Публикация от * MISS UKRAINE — МІС УКРАЇНА (@missukraine_official)

Вечерний наряд создала дизайнер Екатерина Лукашик. Он представляет собой жаккардовое фиолетовое платье с воздушным шлейфом и разрезом на бедре. На создание финального образа ушло 50 метров ткани, 4 тысячи кристаллов и более 250 часов ручной работы.

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Публикация от Екатерина Лукашик (@lukashykofficial)

Контекст:

Яремчук победила на национальном конкурсе “Мисс Украина” в октябре этого года. Она родилась в Винницкой области, окончила Киевский национальный университет по специальности “менеджмент бизнес-организации”.

13 ноября комитет нацконкурса “Мисс Украина” сообщил, что Яремчук может не попасть на конкурс из-за проблем с визой.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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