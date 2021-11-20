“Я расскажу Хиллари”. Звезда сериала “Династия” Джоан Коллинз лезла целоваться с Биллом Клинтоном
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В подписи к публикации 88-летняя актриса отметила, что это была ее первая встреча с 42-м президентом США.
“Ох, я расскажу Хиллари”, – написала poetic_playboy.
“От этого фото просто искры летят”, – прокомментировала sheldonhargrovemakeu.
“А он хотя бы хорошо целовался?” – спросил jamie20_uk.
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Контекст:
Коллинз родилась в 1933 году в Великобритании. В 50-летнем возрасте она снялась для журнала Playboy. В 2002 году в возрасте 69 лет Коллинз вышла замуж в пятый раз за театрального менеджера Перси Гибсона, который моложе актрисы на 32 года.
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