“Я расскажу Хиллари”. Звезда сериала “Династия” Джоан Коллинз лезла целоваться с Биллом Клинтоном

В подписи к публикации 88-летняя актриса отметила, что это была ее первая встреча с 42-м президентом США.

“Ох, я расскажу Хиллари”, – написала poetic_playboy.

“От этого фото просто искры летят”, – прокомментировала sheldonhargrovemakeu.

“А он хотя бы хорошо целовался?” – спросил jamie20_uk.

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Публикация от Joan Collins (@joancollinsdbe)

Контекст:

Коллинз родилась в 1933 году в Великобритании. В 50-летнем возрасте она снялась для журнала Playboy. В 2002 году в возрасте 69 лет Коллинз вышла замуж в пятый раз за театрального менеджера Перси Гибсона, который моложе актрисы на 32 года.

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