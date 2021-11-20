 

АРМА продало самый дорогой актив за время работы – 3 тыс. тонн подсолнечного масла

20.11.2021, 11:02, Новости дня
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Отмечается, что в ходе торгов цена на 14,2% превысила стартовую стоимость лота в 82,09 млн грн.

В конкурентных торгах участвовали четыре покупателя. 

“Учитывая проблемный характер арестованного имущества, спрос на активы, реализуемые АРМА, как правило, крайне невысокий, что сказывается на цене продаж. Поэтому реализация такого дорогостоящего актива по рыночной цене, безусловно, является положительным опытом для рынка арестованного имущества в Украине”, – заявил руководитель АРМА Дмитрий Жоравович.

После уплаты победителем аукциона соответствующей суммы деньги будут перечислены на депозитный счет АРМА в государственном банке. Агентство уточнило, что проценты на его депозитный вклад являются одними из самых выгодных по сравнению с условиями коммерческих банков, что позволяет накапливать большую добавленную стоимость от управления арестованными денежными активами.

На сайте проводившей аукцион торговой площадки ГП “СЕТАМ” указано, что агентство продало масло подсолнечное нерафинированное урожая 2019-2020 годов, которое находится в резервуарах в селе Галиценово в Николаевской области. Это масло ООО “АПК Энергия” (Днепр) передало на комиссию ООО “Агрофирма Украина”, которое в свою очередь в апреле-мае 2021 года поставило продукцию компании “Олеос Свис С.А.”

Фото: setam.net.ua

Шаг аукциона составлял 821 тыс. грн. 

Контекст:

Агентство по розыску и управлению активами, полученными от коррупционных преступлений является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, уполномоченным на формирование и реализацию государственной политики в сфере выявления и розыска активов, которые могут быть арестованы в уголовном производстве, а также управления активами, арестованными в уголовном производстве. Было создано в 2016 году.

В 2020 году АРМА передало в пользование украинскому бизнесу арестованные активы стоимостью около 1,8 млрд грн. 

За 10 месяцев 2021 года АРМА обеспечило поступление в госбюджет около 33 млн грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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